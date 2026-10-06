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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukraynada-buyuk-siber-sizma-rus-hacker-palachpro-kritik-askeri-verilere-ulasti-1109324402.html
Ukrayna'da büyük siber sızma: Rus hacker PalachPro kritik askeri verilere ulaştı
Ukrayna'da büyük siber sızma: Rus hacker PalachPro kritik askeri verilere ulaştı
Sputnik Türkiye
Bir Rus hacker tarafından gerçekleştirilen siber operasyonda Ukrayna'daki askeri yazılımların ve yazışma sistemlerinin veri tabanlarına ulaşıldığı bildirildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T13:28+0300
2026-10-06T13:28+0300
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Rus hacker PalachPro, Ukrayna'daki veri merkezlerini hackleyerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı'na ait kritik dokümanlara eriştiğini açıkladı.PalachPro, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki veri merkezlerini hacklediğini duyurdu.Hacker, "Devletin özel iletişim sistemlerinin hacklenmesi, ülkenin haritasındaki bir dizi büyük tesisin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan belgeleri, anahtar bilgileri ve yazılımları saklayan Ukraynalı ve Batılı veri merkezleri olduğunu doğrulamaya yardımcı oldu" açıklamasını yaptı.Söz konusu sızmanın, ordunun evrak yedekleme sistemlerini, posta sunucularını, Armiya+ uygulamasını ve Sonata mesajlaşma programını kapsadığını anlatan hacker, De Novo, Parkovıy, Giga ailesi, Volla, WNET ve TTK gibi gizli veri merkezlerinin koordinatlarını elde ettiğini belirtti.PalachPro, sürecin çok aşamalı ve titiz bir çalışma gerektirdiğini belirterek, "Veri merkezleri çok uzun süredir elimde işleniyordu. Onlarla planlı ve metodik bir şekilde çalıştım. Bu, az zaman almayan ve detaylara azami dikkat gerektiren zahmetli, çok aşamalı bir çalışmaydı" ifadelerini kullandı. Ayrıca binaların yerleşimi, kat planları, alanları, sunucu raflarının sayısı ve gücü, güvenlik kamerası modelleri ile soğutma ve yangın söndürme sistemleri gibi yapısal verilerin de ele geçirildiğini anlattı.Rus ordusunun son dönemdeki askeri operasyonlarıSon dönemde Ukrayna veri merkezleri, Rus ordusunun hedefi haline gelmiş durumda. Bu tesisler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne iletişim, internet ve istihbarat hizmetleri sağlıyor. Son iki hafta içinde Kiev'deki Ukrtelecom, Dreamline, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait veri merkezleri vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/litvanyadan-abdye-mesaj-kalici-amerikan-ussune-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1109321542.html
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haberler, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, hack, hacker, hackleme, rusya
haberler, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, hack, hacker, hackleme, rusya

Ukrayna'da büyük siber sızma: Rus hacker PalachPro kritik askeri verilere ulaştı

13:28 06.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinLines with digits on computer and laptop screens
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Bir Rus hacker tarafından gerçekleştirilen siber operasyonda Ukrayna'daki askeri yazılımların ve yazışma sistemlerinin veri tabanlarına ulaşıldığı bildirildi.
Rus hacker PalachPro, Ukrayna'daki veri merkezlerini hackleyerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı'na ait kritik dokümanlara eriştiğini açıkladı.

PalachPro, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki veri merkezlerini hacklediğini duyurdu.
Hacker, "Devletin özel iletişim sistemlerinin hacklenmesi, ülkenin haritasındaki bir dizi büyük tesisin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan belgeleri, anahtar bilgileri ve yazılımları saklayan Ukraynalı ve Batılı veri merkezleri olduğunu doğrulamaya yardımcı oldu" açıklamasını yaptı.

Söz konusu sızmanın, ordunun evrak yedekleme sistemlerini, posta sunucularını, Armiya+ uygulamasını ve Sonata mesajlaşma programını kapsadığını anlatan hacker, De Novo, Parkovıy, Giga ailesi, Volla, WNET ve TTK gibi gizli veri merkezlerinin koordinatlarını elde ettiğini belirtti.

PalachPro, sürecin çok aşamalı ve titiz bir çalışma gerektirdiğini belirterek, "Veri merkezleri çok uzun süredir elimde işleniyordu. Onlarla planlı ve metodik bir şekilde çalıştım. Bu, az zaman almayan ve detaylara azami dikkat gerektiren zahmetli, çok aşamalı bir çalışmaydı" ifadelerini kullandı. Ayrıca binaların yerleşimi, kat planları, alanları, sunucu raflarının sayısı ve gücü, güvenlik kamerası modelleri ile soğutma ve yangın söndürme sistemleri gibi yapısal verilerin de ele geçirildiğini anlattı.

Rus ordusunun son dönemdeki askeri operasyonları

Son dönemde Ukrayna veri merkezleri, Rus ordusunun hedefi haline gelmiş durumda. Bu tesisler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne iletişim, internet ve istihbarat hizmetleri sağlıyor. Son iki hafta içinde Kiev'deki Ukrtelecom, Dreamline, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait veri merkezleri vuruldu.
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