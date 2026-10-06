Litvanya'dan ABD'ye mesaj: Kalıcı Amerikan üssüne ev sahipliği yapmaya hazırız
© AP Photo / Mindaugas KulbisABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı, Iron Wolf 2016 tatbikatı sırasında Litvanya üzerinde uçtu
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Litvanya, ülke topraklarında kalıcı bir Amerikan askeri üssüne ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Vilnius yönetimi, ABD ile savunma işbirliğini kalıcı hale getirmek için gerekli tüm adımları atmaya hazır mesajı verdi.
Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, ülkesinde daimi bir ABD askeri üssünün kurulması konusunda tam hazırlık içinde olduklarını duyurdu.
Kaunas, "Biz ABD üssünü kabul etmeye hazırız" diyerek Litvanya'nın müttefik kuvvetler için en iyi talim şartlarını ve altyapı yatırımlarını sağladığını vurguladı.
Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, ülkesinde daimi bir ABD askeri üssünün kurulması konusunda tam hazırlık içinde olduklarını duyurdu.
Kaunas, "Biz ABD üssünü kabul etmeye hazırız" diyerek Litvanya'nın müttefik kuvvetler için en iyi talim şartlarını ve altyapı yatırımlarını sağladığını vurguladı.
Washington'dan gelen olumlu sinyal
Bakan Kaunas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Litvanya'nın bu teklifini değerlendireceklerini yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Başkan'a Litvanya'ya yönelik rasyonel ve objektif bakış açısı için teşekkür ederiz" dedi.
Litvanya'nın savunma yatırımlarında sadece bölgede değil, tüm NATO üyeleri arasında lider konumda olduğunu savunan Kaunas, ülkenin Amerikan askerlerinin iaşe masraflarını karşılayacağını da belirtti.
Litvanya'nın savunma yatırımlarında sadece bölgede değil, tüm NATO üyeleri arasında lider konumda olduğunu savunan Kaunas, ülkenin Amerikan askerlerinin iaşe masraflarını karşılayacağını da belirtti.
Litvanya'daki ABD askeri varlığı
Litvanya'da 2019 yılından bu yana yaklaşık bin askerden oluşan ağır ABD taburu rotasyon kapsamında bulunuyordu. Kasım 2024'te bu rotasyonun kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verilmiş, ancak Haziran 2026'da ABD söz konusu taburu ülkeden çekmiş ve gelecekteki varlığa dair bilgi vermemişti.
Yeni hamleyle birlikte Vilnius yönetimi, bu belirsizliği kalıcı bir üs anlaşmasıyla aşmayı hedefliyor.
Yeni hamleyle birlikte Vilnius yönetimi, bu belirsizliği kalıcı bir üs anlaşmasıyla aşmayı hedefliyor.