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Ukrayna Tarım Bakanı: AB pazarına erişim sağlamayan bir üyelik modelini reddediyoruz
Ukrayna Tarım Bakanı: AB pazarına erişim sağlamayan bir üyelik modelini reddediyoruz
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Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskiy, tahıl satışına kalıcı sınırlamalar getirilmesi halinde ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğini kabul etmeyeceğini... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskiy, Politico’ya yaptığı açıklamada, Kiev’in tahıl ürünleri için AB pazarına erişim sağlamayan bir üyelik modelini reddettiğini söyledi.Ukrayna’nın AB’ye katılımının ardından uygulanacak geçiş döneminde, Ukrayna menşeli gıda ürünlerinin ithalatına geçici kısıtlamalar getirilmesini kabul edebileceklerini belirten Vısotskiy, kalıcı kotalara ise karşı olduklarını vurguladı.Kalıcı sınırlamaların AB üyeliğinin mantığıyla çeliştiğini savunan Vısotskiy, “Ukrayna, tahıl satış pazarlarına erişim sağlanmadan AB üyeliğini kabul etmiyor” dedi.Avrupa Komisyonu daha önce Ukrayna ve diğer yeni üyelerin, birliğe katılmalarının ardından AB pazarına erişimlerinin sınırlandırılmasını önermişti. Teklif ayrıca ekonomi, iç pazar, adalet ve içişleri alanlarında özel koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sürenin önemli ölçüde uzatılmasını öngörüyor.Komisyon, birliğe yeni katılan ülkelerin AB’nin temel değerlerini veya iyi niyetli iş birliği ilkesini ciddi biçimde ihlal etmesi halinde devreye sokulacak ayrı bir mekanizma kurulmasını da teklif etmişti. Mekanizma, ağır ihlallerde ilgili ülkenin AB Konseyi’ndeki oy hakkının askıya alınmasını ve birlik fonlarından mahrum bırakılmasını kapsayabilecek.
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avrupa birliği, ukrayna, ab üyeliği, kiev, avrupa komisyonu, avrupa, politico
avrupa birliği, ukrayna, ab üyeliği, kiev, avrupa komisyonu, avrupa, politico

Ukrayna Tarım Bakanı: AB pazarına erişim sağlamayan bir üyelik modelini reddediyoruz

21:10 06.10.2026
© SputnikUkrayna-AB bayrakları
Ukrayna-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskiy, tahıl satışına kalıcı sınırlamalar getirilmesi halinde ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğini kabul etmeyeceğini açıkladı.
Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskiy, Politico’ya yaptığı açıklamada, Kiev’in tahıl ürünleri için AB pazarına erişim sağlamayan bir üyelik modelini reddettiğini söyledi.
Ukrayna’nın AB’ye katılımının ardından uygulanacak geçiş döneminde, Ukrayna menşeli gıda ürünlerinin ithalatına geçici kısıtlamalar getirilmesini kabul edebileceklerini belirten Vısotskiy, kalıcı kotalara ise karşı olduklarını vurguladı.
Kalıcı sınırlamaların AB üyeliğinin mantığıyla çeliştiğini savunan Vısotskiy, “Ukrayna, tahıl satış pazarlarına erişim sağlanmadan AB üyeliğini kabul etmiyor” dedi.
Avrupa Komisyonu daha önce Ukrayna ve diğer yeni üyelerin, birliğe katılmalarının ardından AB pazarına erişimlerinin sınırlandırılmasını önermişti. Teklif ayrıca ekonomi, iç pazar, adalet ve içişleri alanlarında özel koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sürenin önemli ölçüde uzatılmasını öngörüyor.
Komisyon, birliğe yeni katılan ülkelerin AB’nin temel değerlerini veya iyi niyetli iş birliği ilkesini ciddi biçimde ihlal etmesi halinde devreye sokulacak ayrı bir mekanizma kurulmasını da teklif etmişti. Mekanizma, ağır ihlallerde ilgili ülkenin AB Konseyi’ndeki oy hakkının askıya alınmasını ve birlik fonlarından mahrum bırakılmasını kapsayabilecek.
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