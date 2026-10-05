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Batı'da Kiev'e yapılan yeni yardıma tepki: ‘Tam bir çılgınlık’
Batı'da Kiev'e yapılan yeni yardıma tepki: ‘Tam bir çılgınlık’
Sputnik Türkiye
Fransız siyasetçi Philippot, AB'nin Ukrayna'ya ek finansal yardım sağlama kararını sert bir dille eleştirerek Kiev'e silah ve fon akışının derhal durdurulması... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T08:45+0300
2026-10-05T08:45+0300
2026-10-05T09:15+0300
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Fransız sağcı Les Patriotes (Patriotlar) Partisi lideri Florian Philippot, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik yeni finansal yardım kararını tepkiyle karşıladı.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Philippot, AB'nin Kiev yönetimine yönelik yardım politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:Ukrayna'ya yapılan mali yardımların ve silah sevkıyatının tamamen kesilmesi gerektiğini vurgulayan Philippot, alınan kararların Avrupa çıkarlarına zarar verdiğini kaydetti.AB daha önce, 2026-2027 yıllarını kapsayacak şekilde Ukrayna'ya 90 milyar euroluk bir kredi paketini onaylamıştı. Söz konusu finansmanın yaklaşık 60 milyar euroluk kısmının askeri ihtiyaçlar için kullanılması öngörülüyor.Moskova: ‘Silah sevkiyatı meşru hedefRusya tarafı ise Ukrayna'ya yapılan silah teslimatlarının diplomatik çözümü zorlaştırdığını, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun "ateşle oynamak" anlamına geldiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini vurgularken; Kremlin Sözcülüğü de Batı'nın Kiev'i silahlandırmasının müzakere sürecine katkı sağlamayacağı ve olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/sirp-uzman-kovac-rusya-zelenskiyin-terorune-artik-katlanmak-istemiyor-1109282890.html
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batı, avrupa, avrupa birliği, ab, fransa, florian philippot, ukrayna, askeri yardım, mali yardım, rusya, nato
batı, avrupa, avrupa birliği, ab, fransa, florian philippot, ukrayna, askeri yardım, mali yardım, rusya, nato
Batı'da Kiev'e yapılan yeni yardıma tepki: ‘Tam bir çılgınlık’
08:45 05.10.2026 (güncellendi: 09:15 05.10.2026)
Fransız siyasetçi Philippot, AB'nin Ukrayna'ya ek finansal yardım sağlama kararını sert bir dille eleştirerek Kiev'e silah ve fon akışının derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Fransız sağcı Les Patriotes (Patriotlar) Partisi lideri Florian Philippot, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik yeni finansal yardım kararını tepkiyle karşıladı.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Philippot, AB'nin Kiev yönetimine yönelik yardım politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"AB, gizlice Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık bir çek daha yazdı! Bu para, Zelenskiy'in haftalar önce 'acil' koduyla talep ettiği meblağın ta kendisi. Üstelik bu adım; savaşa ve yolsuzluğa harcanmak üzere Ukrayna'ya halihazırda tahsis edilen 90 milyar euroya ek olarak atıldı. Bu tam anlamıyla çılgınlık ne zaman sona erecek?"
Ukrayna'ya yapılan mali yardımların ve silah sevkıyatının tamamen kesilmesi gerektiğini vurgulayan Philippot, alınan kararların Avrupa çıkarlarına zarar verdiğini kaydetti.
AB daha önce, 2026-2027 yıllarını kapsayacak şekilde Ukrayna'ya 90 milyar euroluk bir kredi paketini onaylamıştı. Söz konusu finansmanın yaklaşık 60 milyar euroluk kısmının askeri ihtiyaçlar için kullanılması öngörülüyor.
Moskova: ‘Silah sevkiyatı meşru hedef
Rusya tarafı ise Ukrayna'ya yapılan silah teslimatlarının diplomatik çözümü zorlaştırdığını, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun "ateşle oynamak" anlamına geldiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini vurgularken; Kremlin Sözcülüğü de Batı'nın Kiev'i silahlandırmasının müzakere sürecine katkı sağlamayacağı ve olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuştu.