https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilari-artiriyor-gunde-ortalama-1200--1109315464.html
Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor
Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T08:15+0300
2026-10-06T08:15+0300
2026-10-06T08:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
belgorod
bryansk
saldırı
zaporojye bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_ca2ef805c793ea168c496c8209a2e37c.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 28 Eylül-4 Ekimtarihleri arasındaki haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi.Açıklamada, "Geçen hafta boyunca Ukraynalı militanlarca sivil hedeflere yönelik saldırıların sayısı son derece yüksek düzeyde seyretti. İzleme birimleri her gün 1200'e varan sayıda saldırı kaydetti" ifadelerine yer verildi.Miroşnik, geçen hafta en fazla sivil kaybın Belgorod, Bryansk, Zaporojye, Kursk ve Herson bölgeleri ile Donetsk ve Lugansk'ta kaydedildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sobyanin-moskova-bolgesine-yonelen-650-iha-puskurtuldu-1109315335.html
rusya
ukrayna
belgorod
bryansk
zaporojye bölgesi
kursk bölgesi
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_42:0:707:499_1920x0_80_0_0_8b7773e66dce76e8665bed14d84dcbff.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, bryansk, saldırı, zaporojye bölgesi, kursk bölgesi, herson
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, bryansk, saldırı, zaporojye bölgesi, kursk bölgesi, herson
Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor
08:15 06.10.2026 (güncellendi: 08:52 06.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 28 Eylül-4 Ekimtarihleri arasındaki haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi.
Açıklamada, "Geçen hafta boyunca Ukraynalı militanlarca sivil hedeflere yönelik saldırıların sayısı son derece yüksek düzeyde seyretti. İzleme birimleri her gün 1200'e varan sayıda saldırı kaydetti" ifadelerine yer verildi.
Miroşnik, geçen hafta en fazla sivil kaybın Belgorod, Bryansk, Zaporojye, Kursk ve Herson bölgeleri ile Donetsk ve Lugansk'ta kaydedildiğini belirtti.