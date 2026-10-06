https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilari-artiriyor-gunde-ortalama-1200--1109315464.html

Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor

Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T08:15+0300

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2026-10-06T08:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

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ukrayna silahlı kuvvetleri

belgorod

bryansk

saldırı

zaporojye bölgesi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 28 Eylül-4 Ekimtarihleri arasındaki haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi.Açıklamada, "Geçen hafta boyunca Ukraynalı militanlarca sivil hedeflere yönelik saldırıların sayısı son derece yüksek düzeyde seyretti. İzleme birimleri her gün 1200'e varan sayıda saldırı kaydetti" ifadelerine yer verildi.Miroşnik, geçen hafta en fazla sivil kaybın Belgorod, Bryansk, Zaporojye, Kursk ve Herson bölgeleri ile Donetsk ve Lugansk'ta kaydedildiğini belirtti.

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