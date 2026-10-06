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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilari-artiriyor-gunde-ortalama-1200--1109315464.html
Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor
Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-06T08:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
belgorod
bryansk
saldırı
zaporojye bölgesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 28 Eylül-4 Ekimtarihleri arasındaki haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi.Açıklamada, "Geçen hafta boyunca Ukraynalı militanlarca sivil hedeflere yönelik saldırıların sayısı son derece yüksek düzeyde seyretti. İzleme birimleri her gün 1200'e varan sayıda saldırı kaydetti" ifadelerine yer verildi.Miroşnik, geçen hafta en fazla sivil kaybın Belgorod, Bryansk, Zaporojye, Kursk ve Herson bölgeleri ile Donetsk ve Lugansk'ta kaydedildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sobyanin-moskova-bolgesine-yonelen-650-iha-puskurtuldu-1109315335.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, bryansk, saldırı, zaporojye bölgesi, kursk bölgesi, herson
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, bryansk, saldırı, zaporojye bölgesi, kursk bölgesi, herson

Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor

08:15 06.10.2026 (güncellendi: 08:52 06.10.2026)
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro SmolienkoUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro Smolienko
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroşnik'in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 28 Eylül-4 Ekimtarihleri arasındaki haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi.
Açıklamada, "Geçen hafta boyunca Ukraynalı militanlarca sivil hedeflere yönelik saldırıların sayısı son derece yüksek düzeyde seyretti. İzleme birimleri her gün 1200'e varan sayıda saldırı kaydetti" ifadelerine yer verildi.
Miroşnik, geçen hafta en fazla sivil kaybın Belgorod, Bryansk, Zaporojye, Kursk ve Herson bölgeleri ile Donetsk ve Lugansk'ta kaydedildiğini belirtti.
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