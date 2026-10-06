https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sobyanin-moskova-bolgesine-yonelen-650-iha-puskurtuldu-1109315335.html
Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü
Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 5 Ekim akşamından 6 Ekim sabahına kadar Moskova Bölgesi'ne doğru uçan 650 insansız hava aracının (İHA) Rus ordusunca... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T07:44+0300
2026-10-06T07:44+0300
2026-10-06T08:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
moskova
sergey sobyanin
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104280843_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_798f5712df9d917513aaa2c947fa26fb.jpg
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus askeri birliklerinin başkente yönelen 650 İHA'dan oluşan saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.Sobyanin, Max platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "5 Ekim saat 20.30 ile 6 Ekim sabah saat 05.00 arasında Moskova Bölgesi istikametinde 650 İHA uçtu" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde imha edildiğini, 105'inin ise başkente yaklaşırken vurulduğunu belirtti.Son iki yılın en büyük saldırılarından biriBasın kuruluşlarının, Sobyanin'in paylaştığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova'ya yönelik gece saldırı girişimi, son iki yılın en büyük saldırılarından biri oldu.Sobyanin'in verilerine göre, 19 Eylül'den 20 Eylül sabahına kadar süren saldırı ise en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Hava savunma birlikleri bu saldırıda 1600 binden fazla İHA'yı düşürdü; bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/g7-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirlerle-ukraynaya-yaklasik-50-milyar-dolar-aktardi-1109311901.html
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104280843_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_d25be159528bec26f88116a16c26a43a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü
07:44 06.10.2026 (güncellendi: 08:24 06.10.2026)
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 5 Ekim akşamından 6 Ekim sabahına kadar Moskova Bölgesi'ne doğru uçan 650 insansız hava aracının (İHA) Rus ordusunca püskürtüldüğünü açıkladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus askeri birliklerinin başkente yönelen 650 İHA'dan oluşan saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.
Sobyanin, Max platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "5 Ekim saat 20.30 ile 6 Ekim sabah saat 05.00 arasında Moskova Bölgesi istikametinde 650 İHA uçtu" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde imha edildiğini, 105'inin ise başkente yaklaşırken vurulduğunu belirtti.
Son iki yılın en büyük saldırılarından biri
Basın kuruluşlarının, Sobyanin'in paylaştığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova'ya yönelik gece saldırı girişimi, son iki yılın en büyük saldırılarından biri oldu.
Sobyanin'in verilerine göre, 19 Eylül'den 20 Eylül sabahına kadar süren saldırı ise en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Hava savunma birlikleri bu saldırıda 1600 binden fazla İHA'yı düşürdü; bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken imha edildi.