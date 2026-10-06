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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sobyanin-moskova-bolgesine-yonelen-650-iha-puskurtuldu-1109315335.html
Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü
Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 5 Ekim akşamından 6 Ekim sabahına kadar Moskova Bölgesi'ne doğru uçan 650 insansız hava aracının (İHA) Rus ordusunca... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus askeri birliklerinin başkente yönelen 650 İHA'dan oluşan saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.Sobyanin, Max platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "5 Ekim saat 20.30 ile 6 Ekim sabah saat 05.00 arasında Moskova Bölgesi istikametinde 650 İHA uçtu" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde imha edildiğini, 105'inin ise başkente yaklaşırken vurulduğunu belirtti.Son iki yılın en büyük saldırılarından biriBasın kuruluşlarının, Sobyanin'in paylaştığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova'ya yönelik gece saldırı girişimi, son iki yılın en büyük saldırılarından biri oldu.Sobyanin'in verilerine göre, 19 Eylül'den 20 Eylül sabahına kadar süren saldırı ise en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Hava savunma birlikleri bu saldırıda 1600 binden fazla İHA'yı düşürdü; bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/g7-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirlerle-ukraynaya-yaklasik-50-milyar-dolar-aktardi-1109311901.html
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rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü

07:44 06.10.2026 (güncellendi: 08:24 06.10.2026)
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Tor-M1 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 5 Ekim akşamından 6 Ekim sabahına kadar Moskova Bölgesi'ne doğru uçan 650 insansız hava aracının (İHA) Rus ordusunca püskürtüldüğünü açıkladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus askeri birliklerinin başkente yönelen 650 İHA'dan oluşan saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.
Sobyanin, Max platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "5 Ekim saat 20.30 ile 6 Ekim sabah saat 05.00 arasında Moskova Bölgesi istikametinde 650 İHA uçtu" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde imha edildiğini, 105'inin ise başkente yaklaşırken vurulduğunu belirtti.

Son iki yılın en büyük saldırılarından biri

Basın kuruluşlarının, Sobyanin'in paylaştığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova'ya yönelik gece saldırı girişimi, son iki yılın en büyük saldırılarından biri oldu.
Sobyanin'in verilerine göre, 19 Eylül'den 20 Eylül sabahına kadar süren saldırı ise en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Hava savunma birlikleri bu saldırıda 1600 binden fazla İHA'yı düşürdü; bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken imha edildi.
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