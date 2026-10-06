https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sobyanin-moskova-bolgesine-yonelen-650-iha-puskurtuldu-1109315335.html

Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü

Sobyanin: Moskova Bölgesi'ne yönelen 650 İHA püskürtüldü

Sputnik Türkiye

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 5 Ekim akşamından 6 Ekim sabahına kadar Moskova Bölgesi'ne doğru uçan 650 insansız hava aracının (İHA) Rus ordusunca... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T07:44+0300

2026-10-06T07:44+0300

2026-10-06T08:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

sergey sobyanin

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104280843_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_798f5712df9d917513aaa2c947fa26fb.jpg

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus askeri birliklerinin başkente yönelen 650 İHA'dan oluşan saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.Sobyanin, Max platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "5 Ekim saat 20.30 ile 6 Ekim sabah saat 05.00 arasında Moskova Bölgesi istikametinde 650 İHA uçtu" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde imha edildiğini, 105'inin ise başkente yaklaşırken vurulduğunu belirtti.Son iki yılın en büyük saldırılarından biriBasın kuruluşlarının, Sobyanin'in paylaştığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova'ya yönelik gece saldırı girişimi, son iki yılın en büyük saldırılarından biri oldu.Sobyanin'in verilerine göre, 19 Eylül'den 20 Eylül sabahına kadar süren saldırı ise en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Hava savunma birlikleri bu saldırıda 1600 binden fazla İHA'yı düşürdü; bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/g7-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirlerle-ukraynaya-yaklasik-50-milyar-dolar-aktardi-1109311901.html

rusya

moskova

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)