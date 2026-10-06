https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tuz-golunde-arap-tavsani-goruntulendi-1109330020.html

Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi

Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi

Sputnik Türkiye

Tuz Gölü'nde, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanına rastlandı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T16:21+0300

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yaşam

tuz gölü

arap tavşanı

aksaray

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Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi.Ziyaretçilere Arap tavşanı sürpriziKanguru gibi sıçrayarak ilerleyen Arap tavşanı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yuvasına döndü. Tuz Gölü ziyaretçilerinden Dursun Altan, arkadaşlarıyla göl çevresinde gezerken hayvanı yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.Tavşanı ilk gördüklerinde ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Altan, "Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü'nü arkadaşlarımla gezmeye geldik. Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük. Hayvanı ilk başta fare sandık. Bugün yakından görme fırsatı yakaladık. Bizim için Tuz Gölü kenarında çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

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tuz gölü

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tuz gölü, arap tavşanı, aksaray