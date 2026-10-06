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Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi
Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Tuz Gölü'nde, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanına rastlandı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T16:21+0300
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yaşam
tuz gölü
arap tavşanı
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Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi.Ziyaretçilere Arap tavşanı sürpriziKanguru gibi sıçrayarak ilerleyen Arap tavşanı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yuvasına döndü. Tuz Gölü ziyaretçilerinden Dursun Altan, arkadaşlarıyla göl çevresinde gezerken hayvanı yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.Tavşanı ilk gördüklerinde ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Altan, "Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü'nü arkadaşlarımla gezmeye geldik. Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük. Hayvanı ilk başta fare sandık. Bugün yakından görme fırsatı yakaladık. Bizim için Tuz Gölü kenarında çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.
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tuz gölü, arap tavşanı, aksaray
tuz gölü, arap tavşanı, aksaray

Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi

16:21 06.10.2026
Tuz Gölü'nde Arap tavşanı
Tuz Gölü'nde Arap tavşanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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Tuz Gölü'nde, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanına rastlandı.
Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü'nde Arap tavşanı görüntülendi.

Ziyaretçilere Arap tavşanı sürprizi

Kanguru gibi sıçrayarak ilerleyen Arap tavşanı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yuvasına döndü. Tuz Gölü ziyaretçilerinden Dursun Altan, arkadaşlarıyla göl çevresinde gezerken hayvanı yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.
Tavşanı ilk gördüklerinde ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Altan, "Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü'nü arkadaşlarımla gezmeye geldik. Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük. Hayvanı ilk başta fare sandık. Bugün yakından görme fırsatı yakaladık. Bizim için Tuz Gölü kenarında çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.
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