https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yarali-pelikan-yardim-istemek-icin-arastirma-tesisinin-kapisini-gagaladi-1108915242.html

Yaralı pelikan yardım istemek için araştırma tesisinin kapısını gagaladı

Yaralı pelikan yardım istemek için araştırma tesisinin kapısını gagaladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde yaralı bir pelikan, yardım aradığı düşünülen sıra dışı bir şekilde deniz araştırma tesisinin kapısına geldi.

2026-09-21T18:46+0300

2026-09-21T18:46+0300

2026-09-21T18:46+0300

yaşam

pelikan

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

abd

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ABD'nin Florida eyaletinde yaralı bir pelikan, yardım aradığı düşünülen sıra dışı davranışıyla bilim insanlarının dikkatini çekti. Pelikan, Panama City'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tesisinin kapısına gelerek camı gagaladı.Washington Post'un haberine göre olay 8 Eylül'de meydana geldi. NOAA tesisinde çalışan araştırmacılardan biri arka kapıdan gelen tıklama sesini duyunca kontrol etmek için dışarı çıktı. Karşısında kahverengi bir pelikan gören araştırmacı, kuşun cam kapıyı gagaladığını ve sanki birinin kapıyı açmasını bekliyormuş gibi dışarıda durduğunu fark etti.İlk incelemede pelikanın yaralı olduğu görüldü.Kanadında olta iğnesi vardıAraştırmacılar, pelikanın sağ kanadına yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda bir misinanın dolandığını ve kanadına çift dikenli üçlü bir olta iğnesinin saplandığını tespit etti. Kuşun sol ayağında ise yaklaşık bir düzine kaktüs dikeni bulunuyordu.NOAA'da araştırma görevlisi olarak çalışan Annsli Hilton, kuşu ilk gördüğünde başka araştırmacıların konuşmalarından birinin pelikanı tesise getirdiğini düşündüğünü anlattı. Ancak kısa süre sonra pelikanın tesise kendi başına geldiğini öğrendi.Hilton, hayvanların yardıma ihtiyaç duyduklarında insanlara ulaşabileceğini düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmesine ilk kez tanık olduğunu söyledi.Balık ve köpekbalıkları üzerine çalışan araştırmacılar, daha önce pelikan tedavisi konusunda deneyimleri olmamasına rağmen kuşa müdahale etti.Araştırmacılardan biri, kuşun gagasıyla kendilerine zarar vermesini önlemek için gagasını kontrol altında tutarken diğerleri misinayı makasla kesti. Olta iğnesi tel kesiciyle çıkarıldı, küçük dikenler ise pens yardımıyla temizlendi.Ardından pelikan tekrar su havzasına götürüldü ve kısa süre sonra uçarak bölgeden ayrıldı.Bilim insanları, pelikanın gerçekten bilinçli olarak insanlardan yardım istemek için tesise gelip gelmediğini kesin olarak belirleyemese de olay, yabani hayvanların insanlarla etkileşim kurma biçimlerine ilişkin dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.

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pelikan, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), abd