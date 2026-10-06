https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/turkiyeden-almanyaya-731-milyon-dolarlik-findik-ihracati-1109329812.html

Türkiye'den Almanya'ya 731 milyon dolarlık fındık ihracatı

Türkiye'den Almanya'ya 731 milyon dolarlık fındık ihracatı

Sputnik Türkiye

Türkiye, 2025-2026 ihracat sezonunda Almanya'ya 56 bin 335 ton fındık satarak yaklaşık 731 milyon dolar gelir elde etti. Almanya, Türkiye'nin en fazla fındık... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T15:14+0300

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2026-10-06T15:14+0300

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fındık

ihracat

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Türkiye, 2025-2026 ihracat sezonunda Almanya'ya 730 milyon 955 bin 988 dolar karşılığında 56 bin 335 ton fındık ihraç etti.Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin verilerine göre, Türkiye'den 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 döneminde 120 ülke ve serbest bölgeye fındık satışı gerçekleştirildi.Türkiye, bu dönemde 197 bin 85 ton iç fındık ihracatından 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar gelir elde etti.En fazla ürün satılan ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Fransa oldu.Almanya'ya gönderilen 56 bin 335 ton fındık karşılığında 730 milyon 955 bin 988 dolar gelir elde edildi.İtalya'ya 31 bin 201 ton fındık karşılığında 395 milyon 264 bin 674 dolar, Fransa'ya ise 10 bin 500 ton ürün karşılığında 147 milyon 324 bin 404 dolar ihracat gerçekleştirildi.Türkiye'den söz konusu dönemde en az fındık ihracatı ise 5'er kilogramla Şili ve Gambiya'ya yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/500-bin-tlnin-32-gunluk-getirisi-belli-oldu-15-bin-tlye-dayandi-1109315595.html

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