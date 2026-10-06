https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/500-bin-tlnin-32-gunluk-getirisi-belli-oldu-15-bin-tlye-dayandi-1109315595.html

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: 15 bin TL'ye dayandı

500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: 15 bin TL'ye dayandı

Sputnik Türkiye

Bankaların mevduat faizleri yüzde 42 seviyesine kadar çıkarken 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi 15 bin TL sınırına yaklaştı. Bankalar arasındaki fark... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T08:36+0300

2026-10-06T08:36+0300

2026-10-06T08:36+0300

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Mevduat faizleri, birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Bankaların sunduğu güncel oranlarda faizler yüzde 35 ile yüzde 42 arasında değişirken, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi de bankadan bankaya önemli farklılık gösteriyor.Güncel karşılaştırmaya göre 500 bin TL'nin 32 günlük net kazancı 10 bin 597 TL ile 14 bin 856 TL arasında değişiyor. Böylece aynı anapara ve benzer vade için bankalar arasındaki net getiri farkı 4 bin 259 TL'ye kadar çıkıyor.500 bin TL 32 günde ne kadar faiz getiriyor?Listede en yüksek net kazanç 14 bin 856 TL ile Hayat Finans'ta görülüyor. Yüzde 41,08 oran üzerinden yapılan hesaplamada 500 bin TL'nin vade sonundaki bakiyesi 514 bin 856 TL'ye ulaşıyor.Net getiri bakımından öne çıkan diğer seçeneklerde ise 14 bin TL'nin üzerinde kazanç hesaplanıyor. Vakıf Katılım'da 14 bin 298 TL, N Kolay'da 14 bin 158 TL, Akbank'ta ise 14 bin 13 TL net getiri bulunuyor.Bankaların ilan ettiği faiz veya kâr payı oranları ile net kazanç sıralamasının her durumda aynı olmaması dikkat çekiyor. Bunun nedeni ürün koşulları, kampanya kapsamı, faiz işletilen bakiye, stopaj ve hesaplama yöntemlerinin farklılaşması olabiliyor.Mevduat faizlerinde yüzde 42 görüldüKarşılaştırmada en yüksek ilan edilen faiz oranı yüzde 42 seviyesinde bulunuyor. Odea, DenizBank ve QNB'de bu oran görülürken 500 bin TL için hesaplanan net getiriler birbirinden farklılaşıyor.Verilen hesaplamalara göre Odea'da 13 bin 136 TL, DenizBank'ta 13 bin 256 TL, QNB'de ise 13 bin 564 TL net kazanç elde ediliyor.Getir Finans'ta yüzde 41 faiz oranıyla net kazanç 13 bin 538 TL, vade sonu bakiye ise 513 bin 538 TL olarak hesaplanıyor.500 bin TL'nin banka banka 32 günlük getirisiHalkbank: Faiz oranı yüzde 35. Net kazanç 12 bin 657 TL, vade sonu bakiye 512 bin 657 TL.Enpara: Faiz oranı yüzde 35,25. Net kazanç 12 bin 747 TL, vade sonu bakiye 512 bin 747 TL.Ziraat Katılım: Oran yüzde 36. Net kazanç 10 bin 597 TL, vade sonu bakiye 510 bin 597 TL.İş Bankası: Faiz oranı yüzde 37. Net kazanç 13 bin 380 TL, vade sonu bakiye 513 bin 380 TL.Ziraat Bankası: Faiz oranı yüzde 37. Net kazanç 13 bin 380 TL, vade sonu bakiye 513 bin 380 TL.Yüzde 38'in üzerinde faiz veren bankalarN Kolay: Faiz oranı yüzde 38. Net kazanç 14 bin 158 TL, vade sonu bakiye 514 bin 158 TL.Akbank: Faiz oranı yüzde 38,75. Net kazanç 14 bin 13 TL, vade sonu bakiye 514 bin 13 TL.Vakıf Katılım: Oran yüzde 39. Net kazanç 14 bin 298 TL, vade sonu bakiye 514 bin 298 TL.Yapı Kredi: Faiz oranı yüzde 40,25. Net kazanç 12 bin 991 TL, vade sonu bakiye 512 bin 991 TL.Getir Finans: Faiz oranı yüzde 41. Net kazanç 13 bin 538 TL, vade sonu bakiye 513 bin 538 TL.500 bin TL'de en yüksek net getiri 14 bin 856 TLHayat Finans: Oran yüzde 41,08. Net kazanç 14 bin 856 TL, vade sonu bakiye 514 bin 856 TL.Odea: Faiz oranı yüzde 42. Net kazanç 13 bin 136 TL, vade sonu bakiye 513 bin 136 TL.DenizBank: Faiz oranı yüzde 42. Net kazanç 13 bin 256 TL, vade sonu bakiye 513 bin 256 TL.QNB: Faiz oranı yüzde 42. Net kazanç 13 bin 564 TL, vade sonu bakiye 513 bin 564 TL.Böylece verilen karşılaştırmada 500 bin TL için en yüksek net 32 günlük kazanç 14 bin 856 TL, en düşük hesaplanan kazanç ise 10 bin 597 TL seviyesinde bulunuyor.En yüksek faiz her zaman en yüksek kazanç değilKarşılaştırmadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri, yüzde 42 faiz oranının en yüksek net kazancı sağlamaması. Bankaların mevduat ürünlerinde ilan ettikleri oranlar farklı koşullara bağlı olabiliyor.Yeni müşteri kampanyaları, hoş geldin faizi, vadesiz hesapta tutulması gereken tutar, faiz işletilen bakiye ve ürünün mevduat ya da katılım hesabı olması gibi ayrıntılar gerçek getiriyi değiştirebiliyor.Bu nedenle tasarruf sahiplerinin yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, vade sonunda hesaba geçecek net tutara ve ürün koşullarına da bakması gerekiyor. Oranlar bankalar tarafından gün içinde değiştirilebildiği için hesap açılmadan önce güncel koşulların kontrol edilmesi önem taşıyor.

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