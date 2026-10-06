https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-iran-aciklamasi-birakin-los-angelesi-ve-san-diegoyu-yok-etsinler-1109323883.html
Trump'tan İran açıklaması: 'Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler'
Trump'tan İran açıklaması: 'Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD kentlerine saldırabileceği bir senaryoya değinerek Los Angeles ve San Diego için 'Bırakın yok etsinler' dedi. Trump, bunu... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T13:22+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinde ara seçim mitinginde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkilerini değerlendirdi.ABD'lilerin yükselen fiyatları 'ulusal ve küresel güvenliği sağlama'nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.California Valisi Newsom'dan Trump'a tepkiLos Angeles ve San Diego'nun bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransadaki-protestolarda-15-yasindaki-ogrencinin-eli-koptu-1109315916.html
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abd, donald trump, san diego, los angeles, california, i̇ran
abd, donald trump, san diego, los angeles, california, i̇ran
Trump'tan İran açıklaması: 'Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler'
13:22 06.10.2026 (güncellendi: 13:35 06.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD kentlerine saldırabileceği bir senaryoya değinerek Los Angeles ve San Diego için 'Bırakın yok etsinler' dedi. Trump, bunu 'ödenmesi gereken çok küçük bir bedel' olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinde ara seçim mitinginde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkilerini değerlendirdi.
ABD'lilerin yükselen fiyatları 'ulusal ve küresel güvenliği sağlama'nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.
Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya
işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel"
diye konuştu.
California Valisi Newsom'dan Trump'a tepki
Los Angeles ve San Diego'nun bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.
Newsom
, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri"
ifadelerini kullandı.