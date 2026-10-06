https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-iran-aciklamasi-birakin-los-angelesi-ve-san-diegoyu-yok-etsinler-1109323883.html

Trump'tan İran açıklaması: 'Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler'

Trump'tan İran açıklaması: 'Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD kentlerine saldırabileceği bir senaryoya değinerek Los Angeles ve San Diego için 'Bırakın yok etsinler' dedi. Trump, bunu... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T13:22+0300

2026-10-06T13:22+0300

2026-10-06T13:35+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletinde ara seçim mitinginde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkilerini değerlendirdi.ABD'lilerin yükselen fiyatları 'ulusal ve küresel güvenliği sağlama'nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.California Valisi Newsom'dan Trump'a tepkiLos Angeles ve San Diego'nun bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransadaki-protestolarda-15-yasindaki-ogrencinin-eli-koptu-1109315916.html

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