https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransadaki-protestolarda-15-yasindaki-ogrencinin-eli-koptu-1109315916.html

Fransa'daki protestolarda 15 yaşındaki öğrencinin eli koptu

Fransa'daki protestolarda 15 yaşındaki öğrencinin eli koptu

Sputnik Türkiye

Fransa'yı sarsan öğrenci protestolarında gerilim tırmandı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrenci, polis tarafından kullanılan bombayı yerden aldıktan sonra... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T08:44+0300

2026-10-06T08:44+0300

2026-10-06T08:44+0300

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Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan ve ülke geneline yayılan öğrenci protestoları, ciddi sokak çatışmalarına dönüştü. Üçüncü haftasına giren gösterilerde 5 binden fazla kişi gözaltına alınırken, yüzlerce okul tamamen veya kısmen kapandı.Protestoların en ağır olaylarından biri ise 5 Ekim Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Lens kentinde yaşandı. Lycée Béhal önündeki gösteriler sırasında 15 yaşındaki bir öğrencinin eli, polis tarafından kullanılan bir bombanın patlaması sonucu koptu.Polis bombasını yerden aldı, elini kaybettiPas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, öğrencinin gösteriler sırasında ağır yaralandığını doğruladı. İlk bulgulara göre genç, güvenlik güçleri tarafından kullanılan bombayı yerden aldıktan kısa süre sonra patlama meydana geldi.Reuters, öğrencinin elinin yanı sıra ön kolunun bir kısmını da kaybettiğini bildirdi. Fransız Le Monde gazetesi ise görüntüler ve bir görgü tanığının anlatımının, patlamanın Fransız güvenlik güçlerinin kullandığı GM2L tipi bombayla uyumlu olduğunu aktardı.Olayın nasıl gerçekleştiğinin kesin olarak belirlenmesi için Fransa Ulusal Polisi Genel Müfettişliği IGPN tarafından soruşturma başlatıldı. Béthune Savcılığı soruşturmanın, kalıcı sakatlığa yol açan şiddet kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.Fransa'da öğrenci protestoları nasıl başladı?Gösteriler, eylül ayında Paris bölgesinde öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul altyapısı ve eğitim koşullarına yönelik tepkilerle başladı.Kısa sürede başka kentlere yayılan eylemlerde öğrenciler okul girişlerini kapattı, boykotlar düzenledi ve eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılmasını talep etti.Protestoların büyümesiyle bazı kentlerde öğrenciler ile çevik kuvvet arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, cop ve çeşitli müdahale araçları kullandı.5 binden fazla kişi gözaltına alındıFransa'daki gösterilerin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Reuters'ın aktardığı verilere göre protestoların başlamasından bu yana 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünü reşit olmayan gençler oluşturuyor.Yaklaşık 1.800 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, protestolarda öğrenciler ve eğitim çalışanlarının yanı sıra yüzlerce güvenlik görevlisi de yaralandı.Fransa Eğitim Bakanı Édouard Geffray, protestolarda yaralanan öğrenci sayısının 190'a ulaştığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre olaylarda 650 güvenlik görevlisi de yaralandı.500'e yakın okulda eğitim aksadıProtestolar Fransa'daki eğitim sistemini de ciddi biçimde etkiledi. Eğitim Bakanlığı, güvenlik koşullarının sağlanamadığı gerekçesiyle yaklaşık 400 ila 500 lisede eğitimin tamamen veya kısmen durdurulduğunu açıkladı.Geffray'in verdiği bilgilere göre gösterilerin başlamasından bu yana 24 okul yakıldı veya yağmalandı, 78 eğitim çalışanı ise yaralandı.Hükümet, okullardaki eğitimin kademeli olarak normale dönmesini hedeflerken göstericiler taleplerine somut karşılık verilmediğini savunuyor.Lille ve Toulouse'da çatışmalar yaşandıProtestolar yalnızca Paris çevresiyle sınırlı kalmadı. Lille, Toulouse, Lens ve diğer birçok kentte öğrenciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.Bazı gösterilerde polis yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestocuların da güvenlik güçlerine çeşitli cisimler attığı bildirildi. Hükümet yetkilileri, öğrenci hareketinin içine şiddet yanlısı grupların girdiğini öne sürdü.Öğrenci hareketi ve bazı insan hakları örgütleri ise polisin özellikle reşit olmayan göstericilere yönelik müdahalelerinin orantısız olduğunu savunuyor. Polis müdahalelerine ilişkin birden fazla IGPN soruşturması yürütülüyor.Hükümetten "kamu düzeni" mesajıFransa hükümeti, protestoların eğitim taleplerini aşarak kamu düzeni sorununa dönüştüğü görüşünde.Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, yönetimin önceliğinin "düzeni yeniden sağlamak" olduğunu açıklarken Eğitim Bakanlığı öğrencilerin taleplerini toplamak amacıyla yeni bir platform oluşturacağını duyurdu.Bakan Geffray ise öğretmen eksikliği ve okulların fiziki koşulları gibi sorunlara yönelik bir eylem planı hazırlanacağını bildirdi.Sendikalar öğrenciler için sokağa çıkıyorPolis müdahaleleri sendikaların da tepkisine yol açtı. Fransa'nın en büyük sendikal örgütlerinden CGT, 6 Ekim Salı günü düzenlenecek ülke çapındaki gösterilere destek vereceğini açıkladı.CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, güvenlik güçlerinin öğrencilere yönelik müdahalesini eleştirerek sendika üyelerinin gençlere destek olmak amacıyla gösterilere katılacağını söyledi.Lens'te 15 yaşındaki öğrencinin elini kaybetmesi ise tartışmaları daha da büyüttü. Olayın polis müdahalesindeki olası sorumluluğu, kullanılan bombanın türü ve patlamaya giden sürecin ayrıntıları şimdi IGPN soruşturmasıyla araştırılıyor.Fransa genelinde protestolar sürerken gözler, yeni kitlesel gösteriler ile hükümetin eğitim sistemindeki sorunlara karşı açıklayacağı adımlara çevrildi.

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fransa, lens, paris, ulusal polis soruşturma birimi (igpn), eğitim bakanlığı, le monde, haberler, avrupa