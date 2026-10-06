https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trump-hurmuzden-petrol-sevkiyati-savas-oncesi-seviyeyi-asti-1109342013.html

Trump: Hürmüz'den petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyeyi aştı

Trump: Hürmüz'den petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyeyi aştı

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, sevkiyatın savaş öncesi seviyeyi aştığını iddia etti. Trump, yaklaşan Kongre ara... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T23:53+0300

2026-10-06T23:53+0300

2026-10-06T23:53+0300

dünya

donald trump

hürmüz boğazı

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının İran'la çatışma öncesindeki seviyeye ulaştığını, hatta bazı günlerde bu seviyeyi geçtiğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, son birkaç günde milyonlarca varil petrolün teslim edildiğini belirtti. Trump, petrol sevkiyatının çatışma öncesindeki seviyelerle aynı olduğunu, bazı dönemlerde ise daha yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti:Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile olan çatışmayı bir şekilde sonlandırması gerektiğini söyledi:'Çok başarılı olacağız'Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetçilerin seçimlerde “çok başarılı” olacağını savunan Trump, düzenlediği mitinglerin seçmen desteğini artırdığını söyledi.Bir Anadolu Ajansı muhabirinin, anket sonuçlarının seçimlerde tersine çıkacağından ne kadar emin olduğunu sorması üzerine Trump, “Bence çok başarılı olacağız. Düzenlediğim mitingler, durumu gerçekten tersine çeviriyor.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/umman-aciklarinda-ticari-gemiye-saldiri-gemide-yangin-cikti-1109341430.html

hürmüz boğazı

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