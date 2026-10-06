https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trump-hurmuzden-petrol-sevkiyati-savas-oncesi-seviyeyi-asti-1109342013.html
Trump: Hürmüz'den petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyeyi aştı
Trump: Hürmüz'den petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyeyi aştı
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, sevkiyatın savaş öncesi seviyeyi aştığını iddia etti. Trump, yaklaşan Kongre ara... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T23:53+0300
2026-10-06T23:53+0300
2026-10-06T23:53+0300
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının İran'la çatışma öncesindeki seviyeye ulaştığını, hatta bazı günlerde bu seviyeyi geçtiğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, son birkaç günde milyonlarca varil petrolün teslim edildiğini belirtti. Trump, petrol sevkiyatının çatışma öncesindeki seviyelerle aynı olduğunu, bazı dönemlerde ise daha yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti:Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile olan çatışmayı bir şekilde sonlandırması gerektiğini söyledi:'Çok başarılı olacağız'Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetçilerin seçimlerde “çok başarılı” olacağını savunan Trump, düzenlediği mitinglerin seçmen desteğini artırdığını söyledi.Bir Anadolu Ajansı muhabirinin, anket sonuçlarının seçimlerde tersine çıkacağından ne kadar emin olduğunu sorması üzerine Trump, “Bence çok başarılı olacağız. Düzenlediğim mitingler, durumu gerçekten tersine çeviriyor.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/umman-aciklarinda-ticari-gemiye-saldiri-gemide-yangin-cikti-1109341430.html
hürmüz boğazı
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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran
Trump: Hürmüz'den petrol sevkiyatı savaş öncesi seviyeyi aştı
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, sevkiyatın savaş öncesi seviyeyi aştığını iddia etti. Trump, yaklaşan Kongre ara seçimlerinde de partisinin güçlü sonuç alacağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının İran'la çatışma öncesindeki seviyeye ulaştığını, hatta bazı günlerde bu seviyeyi geçtiğini iddia etti.
Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, son birkaç günde milyonlarca varil petrolün teslim edildiğini belirtti. Trump, petrol sevkiyatının çatışma öncesindeki seviyelerle aynı olduğunu, bazı dönemlerde ise daha yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti:
Son birkaç günde milyonlarca varil petrol teslim edildi; petrol sevkiyatımız savaş öncesine kıyasla aynı seviyede, hatta bazen daha da yüksek seviyelerde gerçekleşiyor
Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile olan çatışmayı bir şekilde sonlandırması gerektiğini söyledi:
"Bunu bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece hangi yolla yapacağımız. Bunu güzel bir şekilde mi yoksa o kadar da güzel olmayan bir şekilde mi yapmak istiyoruz? Ve çok yakında öğreneceksiniz"
Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetçilerin seçimlerde “çok başarılı” olacağını savunan Trump, düzenlediği mitinglerin seçmen desteğini artırdığını söyledi.
Bir Anadolu Ajansı muhabirinin, anket sonuçlarının seçimlerde tersine çıkacağından ne kadar emin olduğunu sorması üzerine Trump, “Bence çok başarılı olacağız. Düzenlediğim mitingler, durumu gerçekten tersine çeviriyor.” ifadelerini kullandı.