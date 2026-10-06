https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tff-yonetim-kurulu-olaganustu-secim-gundemiyle-toplanacak-1109335154.html

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı belirtildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T17:00+0300

2026-10-06T17:00+0300

2026-10-06T17:00+0300

spor

ferhat gündoğdu

i̇brahim hacıosmanoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

merkez hakem kurulu (mhk)

süper lig

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Türk futbolunda son yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun (TFF) cuma günü olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldığı belirtildi. MHK Başkanı ve hakemler tutuklandı"Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.Cuma günkü toplantıyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı. Yapıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, cuma günü tüzük içerisinde olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldı. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte bu toplantının günü cuma olarak netleşti" ifadelerini kullandı.

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ferhat gündoğdu, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), süper lig