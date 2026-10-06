https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tff-yonetim-kurulu-olaganustu-secim-gundemiyle-toplanacak-1109335154.html
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı belirtildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T17:00+0300
2026-10-06T17:00+0300
2026-10-06T17:00+0300
spor
ferhat gündoğdu
i̇brahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
merkez hakem kurulu (mhk)
süper lig
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Türk futbolunda son yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun (TFF) cuma günü olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldığı belirtildi. MHK Başkanı ve hakemler tutuklandı"Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.Cuma günkü toplantıyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı. Yapıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, cuma günü tüzük içerisinde olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldı. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte bu toplantının günü cuma olarak netleşti" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/hakem-yasin-kol-adliyeye-sevk-edildi-gozler-savcilikta-1109287938.html
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ferhat gündoğdu, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), süper lig
ferhat gündoğdu, i̇brahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), süper lig
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı belirtildi.
Türk futbolunda son yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun (TFF) cuma günü olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldığı belirtildi.
MHK Başkanı ve hakemler tutuklandı
"Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.
Cuma günkü toplantıyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı. Yapıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, cuma günü tüzük içerisinde olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldı. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte bu toplantının günü cuma olarak netleşti" ifadelerini kullandı.