https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tek-restoran-onlarca-farkli-isletme-bakanlik-sahte-restoran-oyununu-bozdu-1109317419.html

Tek restoran, onlarca farklı işletme: Bakanlık 'sahte restoran' uygulamasına müdahale etti

Tek restoran, onlarca farklı işletme: Bakanlık 'sahte restoran' uygulamasına müdahale etti

Sputnik Türkiye

Yemek siparişi verirken karşılaşılan restoran sayısının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T09:17+0300

2026-10-06T09:17+0300

2026-10-06T09:20+0300

türki̇ye

restorasyon

ticaret bakanlığı

reklam kurulu

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen yemek sipariş platformlarında çok sayıda restoran hizmet veriyormuş izlenimi oluşturarak tüketicileri yanıltan iki ayrı şirkete idari yaptırım uygulandı. 'Yanıltıcı algı oluşturuldu'Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Dijital tasarımları da kapsıyorTicaret Bakanlığı olarak, Reklam Kurulu marifetiyle de internet siteleri, sanal medya mecraları, mobil uygulamalar ve dijital platformlardaki aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile manipülasyonlara karşı denetimlerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bddkdan-cep-telefonu-ve-kredi-kartlari-hakkinda-yeni-karar-1109246986.html

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restorasyon, ticaret bakanlığı, reklam kurulu