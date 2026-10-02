https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bddkdan-cep-telefonu-ve-kredi-kartlari-hakkinda-yeni-karar-1109246986.html
BDDK'dan cep telefonu ve kredi kartları hakkında yeni karar
BDDK'dan cep telefonu ve kredi kartları hakkında yeni karar
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımında kullanılan tüketici kredileri ve kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T20:42+0300
2026-10-02T20:42+0300
2026-10-02T21:08+0300
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bddk
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kredi derecelendirme kuruluşu
kredi borcu
kredi notu
telefon
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 1 Ekim 2026 tarihli kararlarına göre, cep telefonu alımında tüketici kredilerinin vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi.Buna göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak.Yenilenmiş cep telefonlarında ise 50 bin lira ve altındaki cihazlar için 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki cihazlar için 3 ay vade uygulanacak. Bu kapsamdan yararlanılabilmesi için satışın, ilgili yönetmelik kapsamında 'yenileme merkezi' veya 'yetkili satıcı' niteliğindeki işletmelerden yapılması gerekecek.Kredi kartlarında asgari ödeme sınırı değiştiBDDK'nın diğer kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınan 50 bin liralık limit 100 bin liraya çıkarıldı.Buna göre, kredi kartı limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı olacak.Öte yandan, yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağında değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş cep telefonlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulaması devam edecek.
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bddk, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu, kredi borcu, kredi notu, telefon
bddk, kredi, kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu, kredi borcu, kredi notu, telefon
BDDK'dan cep telefonu ve kredi kartları hakkında yeni karar
20:42 02.10.2026 (güncellendi: 21:08 02.10.2026)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımında kullanılan tüketici kredileri ve kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeye gitti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 1 Ekim 2026 tarihli kararlarına göre, cep telefonu alımında tüketici kredilerinin vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi.
Buna göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak.
Yenilenmiş cep telefonlarında ise 50 bin lira ve altındaki cihazlar için 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki cihazlar için 3 ay vade uygulanacak. Bu kapsamdan yararlanılabilmesi için satışın, ilgili yönetmelik kapsamında 'yenileme merkezi' veya 'yetkili satıcı' niteliğindeki işletmelerden yapılması gerekecek.
Kredi kartlarında asgari ödeme sınırı değişti
BDDK'nın diğer kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınan 50 bin liralık limit 100 bin liraya çıkarıldı.
Buna göre, kredi kartı limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı olacak.
Öte yandan, yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağında değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş cep telefonlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulaması devam edecek.