TCMB 'Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı: 'Enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla geriledi'
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturenflasyon
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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TCMB'nin yayımladığı Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 1.84 artarken, yıllık enflasyon 1.78 puan azalışla yüzde 29.73 seviyesine geriledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları aylık bazda yüzde 0.20 gerilerken, enerji fiyatları yüzde 6.25 ve hizmet fiyatları yüzde 2.15 oranında artış kaydetti.
Eylül ayında yıllık enflasyon göstergelerinden B endeksi yüzde 29.00'a, C endeksi ise yüzde 28.70'e düştü. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama bu dönemde belirginleşirken; yıllık enflasyona gıda, hizmet ve temel mal gruplarının katkısı azaldı, enerji grubunun katkısı ise 0.39 puan arttı. Yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) eylül ayında yüzde 2.07 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 27.38’e geriledi.
Gıda fiyatları arz pozitifliğiyle geriledi
Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları eylül ayında aylık bazda yüzde 0.20 geriledi. Bu düşüşle birlikte grubun yıllık enflasyonu yüzde 27.62'ye indi.
İşlenmemiş gıda: Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki arz kaynaklı olumlu gelişmelerin etkisiyle aylık yüzde 2.33 azaldı. Beyaz et fiyatlarında ise artış görüldü.
İşlenmiş gıda: Aylık fiyat artışı yüzde 1.40'a yavaşladı. Grupta en çok kahve-çay ile yemeye hazır gıdalar kalemleri yükseldi.
Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatları eylül ayında yüzde 6.25 artış gösterdi ve grubun yıllık enflasyonu yüzde 46.,11'e tırmandı.
Akaryakıt: Aylık yüzde 10.91 artışla enerji grubundaki yükselişin ana nedeni oldu.
Katı yakıt ve tüp gaz: Sırasıyla yüzde 9.41 ve yüzde 3.88 oranında fiyat artışı kaydetti.
Elektrik: Meskenlere yönelik elektrik fiyatları bu dönemde yatay seyretti.
Okula dönüş etkisi hizmet sektöründe hissedildi
Hizmet fiyatları eylül ayında yüzde 2.15 artarken, grubun yıllık enflasyonu yüzde 37.65'e geriledi. Sektörde özellikle yeni eğitim-öğretim dönemine bağlı harcamalar öne çıktı.
Eğitim hizmetleri: Aylık yüzde 14.19 artış gösterdi. İlkokul ve ortaöğretim ücretlerindeki yüksek artış dikkat çekerken, üniversite ücretlerindeki artışın bu yıl ağustos ve eylül aylarına yayılması enflasyonu aşağı yönlü etkiledi.
Ulaştırma ve barınma: Okul servisi ücretleri yüzde 16.04, yurt ücretleri yüzde 19.99 arttı. Ulaştırma grubundaki genel yükseliş, havayolu yolcu taşımacılığındaki yüzde 9.03'lük düşüş sayesinde yüzde 0.24 ile sınırlı kaldı ve grubun yıllık enflasyonu yüzde 43.78'e indi.
Kira: Aylık bazda yüzde 3.10 artan kira fiyatlarında yıllık enflasyon düşüşünü sürdürerek yüzde 41.34 oldu. Lokanta ve otel fiyatları ise yüzde 1.41 ile ılımlı artış kaydetti.
Temel mal grubu fiyatları eylül ayında yüzde 2.11 artarken, yıllık enflasyonu yüzde 15.90 seviyesinde yatay kaldı.
Giyim ve ayakkabı: Yeni sezona geçişin etkisiyle fiyatlar yüzde 4.01 oranında yükseldi.
Dayanıklı tüketim malları: Fiyatlar aylık yüzde 2.02 artarak güçlendi. Bu grupta elektrikli aletler yüzde 3.75, beyaz eşya yüzde 2.79, mobilya yüzde 1.61 ve otomobil fiyatları yüzde 1.53 artış kaydetti.