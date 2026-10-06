https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/tcmb-eylul-ayi-fiyat-gelismeleri-raporunu-yayimladi-enflasyonun-ana-egilimi-bir-onceki-aya-kiyasla-1109340380.html

TCMB 'Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı: 'Enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla geriledi'

TCMB 'Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı: 'Enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla geriledi'

Sputnik Türkiye

TCMB'nin yayımladığı Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 1.84 artarken, yıllık enflasyon 1.78 puan azalışla yüzde... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T21:13+0300

2026-10-06T21:13+0300

2026-10-06T21:13+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

enflasyon

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Eylül ayında yıllık enflasyon göstergelerinden B endeksi yüzde 29.00'a, C endeksi ise yüzde 28.70'e düştü. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama bu dönemde belirginleşirken; yıllık enflasyona gıda, hizmet ve temel mal gruplarının katkısı azaldı, enerji grubunun katkısı ise 0.39 puan arttı. Yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) eylül ayında yüzde 2.07 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 27.38’e geriledi.Gıda fiyatları arz pozitifliğiyle gerilediGıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları eylül ayında aylık bazda yüzde 0.20 geriledi. Bu düşüşle birlikte grubun yıllık enflasyonu yüzde 27.62'ye indi.Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatları eylül ayında yüzde 6.25 artış gösterdi ve grubun yıllık enflasyonu yüzde 46.,11'e tırmandı.Okula dönüş etkisi hizmet sektöründe hissedildiHizmet fiyatları eylül ayında yüzde 2.15 artarken, grubun yıllık enflasyonu yüzde 37.65'e geriledi. Sektörde özellikle yeni eğitim-öğretim dönemine bağlı harcamalar öne çıktı.Temel mal grubu fiyatları eylül ayında yüzde 2.11 artarken, yıllık enflasyonu yüzde 15.90 seviyesinde yatay kaldı.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, enflasyon