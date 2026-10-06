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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/abdde--ticaret-acigi-1056-milyar-dolarla-trumpin-tarife-kararlarindan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1109338911.html
ABD'de ticaret açığı 105.6 milyar dolarla Trump'ın tarife kararlarından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ticaret açığı 105.6 milyar dolarla Trump'ın tarife kararlarından bu yana en yüksek seviyede
Sputnik Türkiye
ABD'nin ticaret açığı ağustosta yüzde 13.7 artarak 105.6 milyar dolara çıktı. İthalattaki hızlı yükselişle açık, Trump yönetiminin kapsamlı tarifelerini... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T19:35+0300
2026-10-06T19:35+0300
ekonomi̇
abd
donald trump
vietnam
tayvan
ticaret açığı
trump gümrük vergileri listesi
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ABD'de dış ticaret dengesi ağustosta belirgin şekilde bozuldu. Yapay zeka yatırımlarında kullanılan teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep, ithalatı artırırken ticaret açığını piyasa beklentilerinin üzerine taşıdı.ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mal ve hizmet ithalatı ağustosta yüzde 4.3 arttı. İhracattaki artış ise yüzde 1.4'te kaldı. Bunun sonucunda ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 13.7 büyüyerek 105.6 milyar dolara ulaştı.Piyasalarda açığın 102 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.Ağustos rakamı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırdığı ve ticaret ortaklarına karşı 'karşılıklı' tarifeleri duyurduğu dönemden hemen önce kaydedilen mart 2025'teki rekor açıktan bu yana en yüksek seviye oldu.Yapay zeka yatırımları ithalatı artırdıAğustostaki yükselişte, ABD'deki büyük yapay zeka yatırımları için ihtiyaç duyulan ithal teknoloji ve sermaye malları etkili oldu.Bilgisayar ve aksesuarları, yarı iletkenler ve telekomünikasyon ekipmanlarının da bulunduğu sermaye malları ithalatının değeri bir ayda 6.2 milyar dolar arttı.Özellikle yarı iletken ithalatındaki 2.4 milyar dolarlık aylık artış rekor seviyeye ulaşırken sivil uçak ve telekomünikasyon ekipmanı ithalatında da yükseliş görüldü.Petrol ve petrol ürünlerinin de dahil olduğu endüstriyel malzeme ithalatı 9.1 milyar dolar, aynı kategorideki ihracat ise 6.3 milyar dolar arttı.Enflasyondan arındırılmış verilere göre yalnızca mal ticaretindeki açık da 114.7 milyar dolara çıkarak mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.Üçüncü çeyrek büyümesini etkileyebilirTicaret açığındaki genişlemenin ABD'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.Son veriler açıklanmadan önce Atlanta Fed'in GDPNow tahmini, net ihracatın üçüncü çeyrek büyüme hesabından 2.59 puan götürebileceğine işaret ediyordu. Bu, Trump yönetiminin 2025'in başındaki kapsamlı tarifelerinden önceki dönemden bu yana en yüksek negatif katkı anlamına geliyor.Ülkeler bazında ise ABD'nin Kanada ile mal ticareti açığı 2025 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD ile Kanada'daki şirketlerin devam eden ticaret gerilimleri nedeniyle tarifelerden kaçınmak amacıyla sevkiyatlarını artırması bu yükselişte etkili oldu.ABD'nin Meksika ve Vietnam ile mal ticareti açıkları yeni rekorlara ulaşırken, ülkenin önemli yarı iletken tedarikçilerinden Tayvan ile ticaret açığı da büyüdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/1970lerden-bugune-petrodolar-sistemi-abd-iran-savasiyla-sistem-coktu-mu-1109322897.html
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abd, donald trump, vietnam, tayvan, ticaret açığı, trump gümrük vergileri listesi
abd, donald trump, vietnam, tayvan, ticaret açığı, trump gümrük vergileri listesi

ABD'de ticaret açığı 105.6 milyar dolarla Trump'ın tarife kararlarından bu yana en yüksek seviyede

19:35 06.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD'de ticaret açığı 105.6 milyar dolarla Trump'ın tarife kararlarından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ticaret açığı 105.6 milyar dolarla Trump'ın tarife kararlarından bu yana en yüksek seviyede - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'nin ticaret açığı ağustosta yüzde 13.7 artarak 105.6 milyar dolara çıktı. İthalattaki hızlı yükselişle açık, Trump yönetiminin kapsamlı tarifelerini açıklamasından hemen önceki mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'de dış ticaret dengesi ağustosta belirgin şekilde bozuldu. Yapay zeka yatırımlarında kullanılan teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep, ithalatı artırırken ticaret açığını piyasa beklentilerinin üzerine taşıdı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mal ve hizmet ithalatı ağustosta yüzde 4.3 arttı. İhracattaki artış ise yüzde 1.4'te kaldı. Bunun sonucunda ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 13.7 büyüyerek 105.6 milyar dolara ulaştı.
Amerikan basınına göre ithalattaki bu artış, ‘Trump'ın ABD'nin dış ticaret açığını azaltmak amacıyla gümrük vergilerini kullanma çabasına rağmen’ gerçekleşti.
Piyasalarda açığın 102 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Ağustos rakamı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırdığı ve ticaret ortaklarına karşı 'karşılıklı' tarifeleri duyurduğu dönemden hemen önce kaydedilen mart 2025'teki rekor açıktan bu yana en yüksek seviye oldu.

Yapay zeka yatırımları ithalatı artırdı

Ağustostaki yükselişte, ABD'deki büyük yapay zeka yatırımları için ihtiyaç duyulan ithal teknoloji ve sermaye malları etkili oldu.
Bilgisayar ve aksesuarları, yarı iletkenler ve telekomünikasyon ekipmanlarının da bulunduğu sermaye malları ithalatının değeri bir ayda 6.2 milyar dolar arttı.
Özellikle yarı iletken ithalatındaki 2.4 milyar dolarlık aylık artış rekor seviyeye ulaşırken sivil uçak ve telekomünikasyon ekipmanı ithalatında da yükseliş görüldü.
Petrol ve petrol ürünlerinin de dahil olduğu endüstriyel malzeme ithalatı 9.1 milyar dolar, aynı kategorideki ihracat ise 6.3 milyar dolar arttı.
Enflasyondan arındırılmış verilere göre yalnızca mal ticaretindeki açık da 114.7 milyar dolara çıkarak mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Üçüncü çeyrek büyümesini etkileyebilir

Ticaret açığındaki genişlemenin ABD'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.
Son veriler açıklanmadan önce Atlanta Fed'in GDPNow tahmini, net ihracatın üçüncü çeyrek büyüme hesabından 2.59 puan götürebileceğine işaret ediyordu. Bu, Trump yönetiminin 2025'in başındaki kapsamlı tarifelerinden önceki dönemden bu yana en yüksek negatif katkı anlamına geliyor.
Ülkeler bazında ise ABD'nin Kanada ile mal ticareti açığı 2025 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD ile Kanada'daki şirketlerin devam eden ticaret gerilimleri nedeniyle tarifelerden kaçınmak amacıyla sevkiyatlarını artırması bu yükselişte etkili oldu.
ABD'nin Meksika ve Vietnam ile mal ticareti açıkları yeni rekorlara ulaşırken, ülkenin önemli yarı iletken tedarikçilerinden Tayvan ile ticaret açığı da büyüdü.
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