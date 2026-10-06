Trump 'kırmızı dizel'in kara yollarında kullanımına geçici olarak izin verdi
© Dilara İrem SancarDonald Trump
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Donald Trump, vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişletecek bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnameye göre geçici olarak karayollarında 'kırmızı dizel' kullanılabilecek ve vergi ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenebilecek.
Geçen ay galon başına yaklaşık 6.50 dolarla rekor seviyeye ulaşan yüksek dizel fiyatları, Batı basınına göre 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump için bir risk oluşturuyor.
Haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, kararnamenin dizel yakıta erişimi artırmaya yönelik çeşitli yöntemler içermesinin beklendiğini, bu yöntemler arasında tarım sektörü ve bazı arazi araçları tarafından kullanılan ve "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın daha fazla kullanıma sunulmasının da yer alabileceğini belirtti.
Üçüncü bir kaynak ise kararnamenin muhtemelen ABD Ulaştırma Bakanlığı'na, karayolu taşımacılığında kullanılan dizel yakıttan alınan vergilerin kaldırılması konusunda eyaletlerle koordinasyon sağlama talimatı vereceğini ifade etti.
G7 ülkeleri geçen hafta, ABD'nin bu yakıtın ihracatını yasaklamayı değerlendirmesiyle oluşan Trump baskısının ardından 100 milyon varil dizel yakıtı piyasaya süreceklerini duyurmuştu. Ancak bu miktarın ne kadarının tamamen yeni arzdan oluşacağı ya da mart ayındaki küresel bir anlaşmaya uyum kapsamında mı sağlanacağı netlik kazanmamıştı.
Trump kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, 'kırmızı dizel'in kullanımına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname, kırmızı dizelin kara yollarında kullanımına geçici izin verilmesini ve federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar ertelenmesini öngörüyor.
ABD'de federal dizel vergisinin galon başına 24.4 sent olduğu belirtilirken, 250 galonluk bir yakıt alımında federal verginin yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği aktarıldı.
Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgilere göre, eyaletlerin de federal uygulamaya benzer adımlar atması durumunda, tek bir yakıt alımında sağlanabilecek tasarrufun 100 doların üzerine çıkabileceği ifade edildi.
Kırmızı dizel nedir?
Kırmızı boyalı dizel ya da kırmızı dizel, arazi araçlarda kullanılmak üzere içine kırmızı renkli kimyasal boya eklenmiş normal bir dizel yakıtı.
Çoğu ülkede tarım, inşaat ve sanayi gibi alanlarda maliyeti düşürmek için daha düşük vergi oranıyla satılıyor.
Traktörler, iş makineleri, jeneratörler ve tarımsal ekipmanlar için uygundur. Otomobillerde kullanımı yasak.
Yakıtın rengi de kırmızı. Bu renk, normal yol vergisine tabi tutulan şeffaf dizelden kolayca ayırt edilmesini sağlıyor. Haksız vergi avantajı sağlamak amacıyla standart araçlarda kullanılmasını önlemek için bir kimlik işareti görevi görüyor.