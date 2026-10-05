https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/uluslararasi-ticaret-odasindan-uyari-asil-oldurucu-olan-gubre-meselesi-1109301714.html

Uluslararası Ticaret Odası'ndan uyarı: 'Asıl öldürücü olan gübre meselesi'

Uluslararası Ticaret Odası'ndan uyarı: 'Asıl öldürücü olan gübre meselesi'

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ticaret Odası Başkanı'na göre boğazdaki kesintiler nedeniyle kullanılabilir gübre kapasitesi yaklaşık yüzde 40 azaldı. John Denton, ‘Asıl öldürücü olan gübre meselesi’ derken, tahıl fiyatları yüzde 80 artabilir.

2026-10-05T15:50+0300

2026-10-05T15:50+0300

2026-10-05T15:51+0300

ekonomi̇

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

dünya

birleşmiş milletler (bm)

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ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla başlayan ve aylardır devam eden çatışmalar, çok sayıda ülkenin gübre ve doğal gaz gibi kritik girdilerin ithalatında kullandığı Hürmüz Boğazı'ndan geçen mal akışını kısıtladı.Boğazdaki krizin petrol fiyatlarında yol açtığı artışa odaklanılırken, dünyanın asıl dikkat etmesi gereken konunun olası gıda kıtlığı olduğunu belirten Uluslararası Ticraet Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton, "İnsanlar bunu temelde ABD ile İran arasındaki savaşın merceğinden görüyor. Bu savaş bir anlamda o kadar gösterişli ve baskın ki... Asıl öldürücü hikaye ise gübre meselesi" dedi.Dünya genelindeki gübre sevkiyatlarının yaklaşık üçte biri bu dar su yolundan geçiyor. Bu durum, tarım üreticileri açısından potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabilecek zincirleme etkilere yol açıyor.Birleşmiş Milletler bünyesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması için çözüm bulmaya çalışan görev gücünde yer alan Denton, boğazdaki kesintilerin başlamasından bu yana kullanılabilir gübre kapasitesinin yaklaşık yüzde 40 azaldığını ve 2.7 milyon ton gübrenin piyasadan çekildiğini söyledi.Tahıl fiyatlarında yüzde 80'e varan artış riskiHerhangi bir ilerleme sağlanamaması halinde temel gıda ürünlerinin fiyatlarının hızla yükselebileceğini belirten Denton, tahıl fiyatlarında yüzde 80'e varan artış yaşanabileceğini tahmin etti.Gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin bu artıştan ilk etkilenecek ülkeler olacağı belirtildi. Gübre ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını ithal eden Filipinler gibi ülkelerin özellikle kırılgan durumda olduğu ifade edildi.Hürmüz için BM mekanizması önerisiICC, BM'nin Hürmüz Boğazı Görev Gücü kapsamında, BM kurumları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte çalışıyor.Uluslararası Ticaret Odası ve diğer kuruluşlar basına yansıyan haberlere göre, boğazın yönetiminin geçici olarak BM Genel Sekreteri'ne devredilmesini sağlayacak bir çerçeve oluşturulması üzerinde çalışıyor.Ancak temmuz ayında önerilen diplomatik mekanizmanın ABD ile İran arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ilerleyemediğini belirten Denton, söz konusu mekanizmanın deniz trafiğinin güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi için izleme, denetim, deniz sigortası ve geçiş protokolleri oluşturmayı amaçladığını söyledi.Ancak Denton'a göre mekanizmanın hayata geçirilmesi için ABD ile İran arasında siyasi bir anlaşmaya varılması gerekiyor.Uluslararası Ticaret Odası Başkanı'na göre boğazdaki kesintiler nedeniyle kullanılabilir gübre kapasitesi yaklaşık yüzde 40 azaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-iran-savasindan-bu-yana-32-ulkede-motorin-fiyatlari-yuzde-50den-fazla-zamlandi-depoyu-doldurmak-1109125089.html

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