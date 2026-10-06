https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/slovak-vekil-blaha-abdeki-rus-varliklarina-el-konulmasina-karsiyiz-1109328754.html
Slovak vekil Blaha: AB'deki Rus varlıklarına el konulmasına karşıyız
Slovak vekil Blaha: AB'deki Rus varlıklarına el konulmasına karşıyız
Sputnik Türkiye
Slovak politikacı Blaha, Slovakya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulan Rus egemen varlıklarına el konulmasına kesin biçimde karşı olduğunu ve ülkeye mali... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:55+0300
2026-10-06T14:55+0300
2026-10-06T14:56+0300
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luboš blaha
avrupa
avrupa parlamentosu (ap)
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rusya
dondurulmuş rus varlıkları
euroclear bank
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Slovakya’da iktidardaki Smer partisinin başkan yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Lubos Blaha, ülkesinin AB’de dondurulan Rusya'ya ait varlıklara el konulmasına kategorik olarak karşı çıktığını ve ülkeye mali yükümlülük getiren her türlü düzenlemeye katılmayı reddedeceğini açıkladı.Blaha, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Slovakya'ya gelince, tutumumuz net: El koymayı desteklemiyoruz, ayrıca ülkemize herhangi bir mali yükümlülük getirecek Slovakya katılımını da desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.AB üyesi ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanları, dondurulan yaklaşık 200 milyar euroluk Rus fonunun kullanım seçeneklerini 12 Ekim ile 15-16 Ekim'de yapılacak toplantılarda yeniden ele almayı planlıyor. Daha önce 122 Avrupa Parlamentosu üyesinden oluşan bir grup, bu fonların Belçika merkezli Euroclear saklama kuruluşundan çıkarılarak Kiev'e aktarılmasını önermişti.Avrupa Parlamentosu üyesi Blaha'ya göre Brüksel'deki mevcut tartışmaların özü, "Rus parasının ağır bir cezadan kaçınacak şekilde nasıl çalınacağı" meselesi.Rusya'nın tutumuMoskova, Rus varlıklarının Avrupa'da dondurulmasını defalarca hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Leurov, dondurulan varlıklara Batı tarafından el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de AB'deki Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin hırsızlık bile değil, soygun olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransa-yeni-nukleer-fuzesini-test-etti-1109327298.html
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slovakya, luboš blaha, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), ab, rusya, dondurulmuş rus varlıkları, euroclear bank
Slovak vekil Blaha: AB'deki Rus varlıklarına el konulmasına karşıyız
14:55 06.10.2026 (güncellendi: 14:56 06.10.2026)
Slovak politikacı Blaha, Slovakya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulan Rus egemen varlıklarına el konulmasına kesin biçimde karşı olduğunu ve ülkeye mali yükümlülük getirecek hiçbir düzenlemeye katılmayacağını söyledi.
Slovakya’da iktidardaki Smer partisinin başkan yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Lubos Blaha, ülkesinin AB’de dondurulan Rusya'ya ait varlıklara el konulmasına kategorik olarak karşı çıktığını ve ülkeye mali yükümlülük getiren her türlü düzenlemeye katılmayı reddedeceğini açıkladı.
Blaha, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Slovakya'ya gelince, tutumumuz net: El koymayı desteklemiyoruz, ayrıca ülkemize herhangi bir mali yükümlülük getirecek Slovakya katılımını da desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
AB üyesi ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanları, dondurulan yaklaşık 200 milyar euroluk Rus fonunun kullanım seçeneklerini 12 Ekim ile 15-16 Ekim'de yapılacak toplantılarda yeniden ele almayı planlıyor. Daha önce 122 Avrupa Parlamentosu üyesinden oluşan bir grup, bu fonların Belçika merkezli Euroclear saklama kuruluşundan çıkarılarak Kiev'e aktarılmasını önermişti.
Avrupa Parlamentosu üyesi Blaha'ya göre Brüksel'deki mevcut tartışmaların özü, "Rus parasının ağır bir cezadan kaçınacak şekilde nasıl çalınacağı" meselesi.
Moskova, Rus varlıklarının Avrupa'da dondurulmasını defalarca hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Leurov, dondurulan varlıklara Batı tarafından el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de AB'deki Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin hırsızlık bile değil, soygun olduğunu söylemişti.