https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransa-yeni-nukleer-fuzesini-test-etti-1109327298.html

Fransa yeni nükleer füzesini test etti

Fransa yeni nükleer füzesini test etti

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bizzat takip ettiği denemede, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni nesil stratejik balistik füze başarıyla... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:31+0300

2026-10-06T14:33+0300

savunma

fransa

atlas okyanusu

emmanuel macron

füze denemesi

nükleer füze

denizaltı

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Fransa Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil nükleer füzesinin test atışını gerçekleştirdi. Elysee Sarayı ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, nükleer başlıksız olarak icra edilen deneme fırlatması bir denizaltıdan yapıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı test sürecinde Macron, fırlatma anını Fransa Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynden takip etti.Geçtiğimiz yıl envantere giren M51 denizaltı tabanlı stratejik balistik füzesinin üçüncü versiyonunun (M51.3) kullanıldığı testte, nükleer harp başlığı taşımayan füze, kıyıdan birkaç yüz kilometre uzakta, Atlas Okyanusu'nun kuzeyine düştü.

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fransa

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fransa, atlas okyanusu, emmanuel macron, füze denemesi, nükleer füze, denizaltı