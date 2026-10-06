https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fransa-yeni-nukleer-fuzesini-test-etti-1109327298.html
Fransa yeni nükleer füzesini test etti
Fransa yeni nükleer füzesini test etti
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bizzat takip ettiği denemede, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni nesil stratejik balistik füze başarıyla... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:31+0300
2026-10-06T14:33+0300
savunma
fransa
atlas okyanusu
emmanuel macron
füze denemesi
nükleer füze
denizaltı
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Fransa Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil nükleer füzesinin test atışını gerçekleştirdi. Elysee Sarayı ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, nükleer başlıksız olarak icra edilen deneme fırlatması bir denizaltıdan yapıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı test sürecinde Macron, fırlatma anını Fransa Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynden takip etti.Geçtiğimiz yıl envantere giren M51 denizaltı tabanlı stratejik balistik füzesinin üçüncü versiyonunun (M51.3) kullanıldığı testte, nükleer harp başlığı taşımayan füze, kıyıdan birkaç yüz kilometre uzakta, Atlas Okyanusu'nun kuzeyine düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/avrupanin-askeri-harcamalari-son-5-yilda-iki-katina-cikti-1109326150.html
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fransa, atlas okyanusu, emmanuel macron, füze denemesi, nükleer füze, denizaltı
fransa, atlas okyanusu, emmanuel macron, füze denemesi, nükleer füze, denizaltı
Fransa yeni nükleer füzesini test etti
14:31 06.10.2026 (güncellendi: 14:33 06.10.2026)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bizzat takip ettiği denemede, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni nesil stratejik balistik füze başarıyla fırlatıldı.
Fransa Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil nükleer füzesinin test atışını gerçekleştirdi. Elysee Sarayı ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, nükleer başlıksız olarak icra edilen deneme fırlatması bir denizaltıdan yapıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı test sürecinde Macron, fırlatma anını Fransa Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynden takip etti.
Geçtiğimiz yıl envantere giren M51 denizaltı tabanlı stratejik balistik füzesinin üçüncü versiyonunun (M51.3) kullanıldığı testte, nükleer harp başlığı taşımayan füze, kıyıdan birkaç yüz kilometre uzakta, Atlas Okyanusu'nun kuzeyine düştü.