https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sancaktepede-sinif-arkadasini-darbeden-ogrenciye-mahkemeden-yaklasmama-karari-1109321229.html

Sancaktepe'de sınıf arkadaşını darbeden öğrenciye mahkemeden 'yaklaşmama' kararı

Sancaktepe'de sınıf arkadaşını darbeden öğrenciye mahkemeden 'yaklaşmama' kararı

Sputnik Türkiye

Sancaktepe’de bir ortaokul öğrencisinin sınıf arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, öğrenci hakkında tedbir kararı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T11:20+0300

2026-10-06T11:20+0300

2026-10-06T11:20+0300

türki̇ye

sınıf

mahkeme

sancaktepe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg

İstanbul Sancaktepe’de, sınıf arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 8. sınıf öğrencisi için yaklaşmama kararı verildi. Mahkeme, öğrencinin mağdur çocuğun evine ve okul içerisinde bulunduğu sınıf alanına yaklaşmamasına hükmetti.Olay, Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda yaşandı. 8. sınıf öğrencisi İ.K’nin sınıf arkadaşı M.S’yi darbettiği gerekçesiyle mağdur öğrencinin annesi aile mahkemesine şikayette bulundu.Anne şikayetçi olduAnne, şikayet dilekçesinde okul çıkışında oğlunu beklediğini, çocuğunun üzerinin kir ve toz içinde olduğunu gördüğünü belirtti. Oğluyla konuştuğunda sınıf arkadaşı tarafından darbedildiğini öğrendiğini ifade eden anne, şu ifadeleri kullandı:"Oğlum M.S'nin üzeri kir toz içindeydi. Oğlumla görüştüğümde aynı sınıfta öğrenim gören İ.K'nin kendisini darbettiğini öğrendim. Oğlumu daha önceden de İ.K. birkaç defa dövmüştü. Çocuk olduğu için olayı büyütmek istemedim ancak sürekli olduğu için ben de oğlumu alarak hastaneye gittim, gerekli tedavileri olduktan sonra büronuza geldim. Konuyla ilgili oğlumu sürekli olarak darbeden İ.K'den davacı ve şikayetçiyim."Mahkemeden okulda ve evde yaklaşmama kararıŞikayeti inceleyen Anadolu Aile Mahkemesi, İ.K’nin mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.Mahkeme ayrıca İ.K’nin mağdur öğrencinin evine yaklaşmamasına hükmetti. Tedbir kararı okul için de uygulanarak İ.K’nin, mağdur çocuğun sınıfta bulunduğu alana yaklaşmamasına karar verildi.Tedbire uyulmazsa zorlama hapsi uygulanabilecekMahkeme kararında, belirlenen tedbirlere uyulmaması halinde İ.K. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı da belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rtuk-duyurdu-basaksehirde-okuldaki-bicakli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109320089.html

türki̇ye

sancaktepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sınıf, mahkeme, sancaktepe