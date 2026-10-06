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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sancaktepede-sinif-arkadasini-darbeden-ogrenciye-mahkemeden-yaklasmama-karari-1109321229.html
Sancaktepe'de sınıf arkadaşını darbeden öğrenciye mahkemeden 'yaklaşmama' kararı
Sancaktepe'de sınıf arkadaşını darbeden öğrenciye mahkemeden 'yaklaşmama' kararı
Sputnik Türkiye
Sancaktepe’de bir ortaokul öğrencisinin sınıf arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, öğrenci hakkında tedbir kararı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T11:20+0300
2026-10-06T11:20+0300
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İstanbul Sancaktepe’de, sınıf arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 8. sınıf öğrencisi için yaklaşmama kararı verildi. Mahkeme, öğrencinin mağdur çocuğun evine ve okul içerisinde bulunduğu sınıf alanına yaklaşmamasına hükmetti.Olay, Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda yaşandı. 8. sınıf öğrencisi İ.K’nin sınıf arkadaşı M.S’yi darbettiği gerekçesiyle mağdur öğrencinin annesi aile mahkemesine şikayette bulundu.Anne şikayetçi olduAnne, şikayet dilekçesinde okul çıkışında oğlunu beklediğini, çocuğunun üzerinin kir ve toz içinde olduğunu gördüğünü belirtti. Oğluyla konuştuğunda sınıf arkadaşı tarafından darbedildiğini öğrendiğini ifade eden anne, şu ifadeleri kullandı:"Oğlum M.S'nin üzeri kir toz içindeydi. Oğlumla görüştüğümde aynı sınıfta öğrenim gören İ.K'nin kendisini darbettiğini öğrendim. Oğlumu daha önceden de İ.K. birkaç defa dövmüştü. Çocuk olduğu için olayı büyütmek istemedim ancak sürekli olduğu için ben de oğlumu alarak hastaneye gittim, gerekli tedavileri olduktan sonra büronuza geldim. Konuyla ilgili oğlumu sürekli olarak darbeden İ.K'den davacı ve şikayetçiyim."Mahkemeden okulda ve evde yaklaşmama kararıŞikayeti inceleyen Anadolu Aile Mahkemesi, İ.K’nin mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.Mahkeme ayrıca İ.K’nin mağdur öğrencinin evine yaklaşmamasına hükmetti. Tedbir kararı okul için de uygulanarak İ.K’nin, mağdur çocuğun sınıfta bulunduğu alana yaklaşmamasına karar verildi.Tedbire uyulmazsa zorlama hapsi uygulanabilecekMahkeme kararında, belirlenen tedbirlere uyulmaması halinde İ.K. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rtuk-duyurdu-basaksehirde-okuldaki-bicakli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109320089.html
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sınıf, mahkeme, sancaktepe
sınıf, mahkeme, sancaktepe

Sancaktepe'de sınıf arkadaşını darbeden öğrenciye mahkemeden 'yaklaşmama' kararı

11:20 06.10.2026
© AAOkul, sıra
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© AA
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Sancaktepe’de bir ortaokul öğrencisinin sınıf arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, öğrenci hakkında tedbir kararı verdi. Öğrencinin mağdurun evine ve okulda bulunduğu sınıf alanına yaklaşmamasına hükmedilirken, tedbire aykırılık halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabileceği belirtildi.
İstanbul Sancaktepe’de, sınıf arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 8. sınıf öğrencisi için yaklaşmama kararı verildi. Mahkeme, öğrencinin mağdur çocuğun evine ve okul içerisinde bulunduğu sınıf alanına yaklaşmamasına hükmetti.
Olay, Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda yaşandı. 8. sınıf öğrencisi İ.K’nin sınıf arkadaşı M.S’yi darbettiği gerekçesiyle mağdur öğrencinin annesi aile mahkemesine şikayette bulundu.

Anne şikayetçi oldu

Anne, şikayet dilekçesinde okul çıkışında oğlunu beklediğini, çocuğunun üzerinin kir ve toz içinde olduğunu gördüğünü belirtti. Oğluyla konuştuğunda sınıf arkadaşı tarafından darbedildiğini öğrendiğini ifade eden anne, şu ifadeleri kullandı:
"Oğlum M.S'nin üzeri kir toz içindeydi. Oğlumla görüştüğümde aynı sınıfta öğrenim gören İ.K'nin kendisini darbettiğini öğrendim. Oğlumu daha önceden de İ.K. birkaç defa dövmüştü. Çocuk olduğu için olayı büyütmek istemedim ancak sürekli olduğu için ben de oğlumu alarak hastaneye gittim, gerekli tedavileri olduktan sonra büronuza geldim. Konuyla ilgili oğlumu sürekli olarak darbeden İ.K'den davacı ve şikayetçiyim."

Mahkemeden okulda ve evde yaklaşmama kararı

Şikayeti inceleyen Anadolu Aile Mahkemesi, İ.K’nin mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca İ.K’nin mağdur öğrencinin evine yaklaşmamasına hükmetti. Tedbir kararı okul için de uygulanarak İ.K’nin, mağdur çocuğun sınıfta bulunduğu alana yaklaşmamasına karar verildi.

Tedbire uyulmazsa zorlama hapsi uygulanabilecek

Mahkeme kararında, belirlenen tedbirlere uyulmaması halinde İ.K. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı da belirtildi.
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