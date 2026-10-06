https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1109322769.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altında

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altında

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Bölgesi'ndeki Golubkovo yerleşimini ele geçirdiği, Ukrayna ordusunun bir günde 1490 kadar asker kaybettiği belirtildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T12:51+0300

2026-10-06T12:51+0300

2026-10-06T13:01+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyonun 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1490 kadar asker ve 8 zırhlı muharebe aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı birimlerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemesini sürdürdüğü ve kararlı eylemlerle Zaporojye Bölgesi'ndeki Golubkovo yerleşimini kurtardığı ifade edildi.Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna genelinde insansız hava aracı depolama noktalarını, mühimmat ve patlayıcı madde depolarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 142 bölgede bombaladığı bildirdi.Rus hava savunma sistemlerinin de düşmana ait iki güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait bir füzeyi, 17 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 1750 uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-liman-altyapisi-ve-deniz-araclari-vuruldu-1109319509.html

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