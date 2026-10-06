https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-liman-altyapisi-ve-deniz-araclari-vuruldu-1109319509.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarına... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T10:07+0300
2026-10-06T10:07+0300
2026-10-06T10:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan deniz araçlarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu hedeflere yönelik İHA saldırılarına devam ettiği kaydedildi.Açıklamaya göre Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda şu hedefler vuruldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilari-artiriyor-gunde-ortalama-1200--1109315464.html
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rusya, ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu
10:07 06.10.2026 (güncellendi: 10:12 06.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan deniz araçlarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu hedeflere yönelik İHA saldırılarına devam ettiği kaydedildi.
Açıklamaya göre Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda şu hedefler vuruldu:
İlyiçevka
yerleşiminde bulunan füze ve topçu silahları deposu,
Çernomorsk Limanı
'nda, Ukrayna ordusunun ikmaline yönelik çift kullanımlı yük taşıyan kuru yük gemisi tipi bir deniz aracı,
İzmail Limanı
'nda, askeri yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanıldığı belirtilen rıhtım altyapısı tesisleri.