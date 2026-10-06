Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-liman-altyapisi-ve-deniz-araclari-vuruldu-1109319509.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarına... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T10:07+0300
2026-10-06T10:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109319412_0:140:914:654_1920x0_80_0_0_2bd5ffcf2c4bbbc8cef2c9f90792fef2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan deniz araçlarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu hedeflere yönelik İHA saldırılarına devam ettiği kaydedildi.Açıklamaya göre Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda şu hedefler vuruldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilari-artiriyor-gunde-ortalama-1200--1109315464.html
rusya
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109319412_0:54:914:740_1920x0_80_0_0_cbcf7fb4564cf5d904d47d06fdf292e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu

10:07 06.10.2026 (güncellendi: 10:12 06.10.2026)
© Fotoğraf : Telegram/RostecБеспилотник самолетного типа Lightning 13 на стенде Ростех на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026"
Беспилотник самолетного типа Lightning 13 на стенде Ростех на выставке Национальная безопасность. Беларусь-2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Fotoğraf : Telegram/Rostec
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan deniz araçlarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu hedeflere yönelik İHA saldırılarına devam ettiği kaydedildi.
Açıklamaya göre Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda şu hedefler vuruldu:
İlyiçevka yerleşiminde bulunan füze ve topçu silahları deposu,
Çernomorsk Limanı'nda, Ukrayna ordusunun ikmaline yönelik çift kullanımlı yük taşıyan kuru yük gemisi tipi bir deniz aracı,
İzmail Limanı'nda, askeri yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanıldığı belirtilen rıhtım altyapısı tesisleri.
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor: Günde 1200'e varıyor
08:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала