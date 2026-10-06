https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-liman-altyapisi-ve-deniz-araclari-vuruldu-1109319509.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarına... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T10:07+0300

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2026-10-06T10:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

odessa

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, ulaşım ve liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan deniz araçlarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu hedeflere yönelik İHA saldırılarına devam ettiği kaydedildi.Açıklamaya göre Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda şu hedefler vuruldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilari-artiriyor-gunde-ortalama-1200--1109315464.html

rusya

ukrayna

odessa

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat