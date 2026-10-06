https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-askeri-malzeme-tasiyan-araclar-vuruldu-1109338380.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan araçlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan araçlar vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonların Rus ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T19:05+0300
2026-10-06T19:05+0300
2026-10-06T19:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
askeri malzeme
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını gün içinde sürdürdüğünü belirttiBakanlığın açıklamasında, “Mayaki yerleşimi yakınındaki araç parkında, Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonlar vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, askeri malzeme, saldırı
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, askeri malzeme, saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan araçlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonların Rus ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını gün içinde sürdürdüğünü belirtti
Bakanlığın açıklamasında, “Mayaki yerleşimi yakınındaki araç parkında, Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonlar vuruldu” ifadelerine yer verildi.