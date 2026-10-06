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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-askeri-malzeme-tasiyan-araclar-vuruldu-1109338380.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan araçlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan araçlar vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonların Rus ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T19:05+0300
2026-10-06T19:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
askeri malzeme
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını gün içinde sürdürdüğünü belirttiBakanlığın açıklamasında, “Mayaki yerleşimi yakınındaki araç parkında, Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonlar vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, askeri malzeme, saldırı
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, askeri malzeme, saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan araçlar vuruldu

19:05 06.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonların Rus ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını gün içinde sürdürdüğünü belirtti
Bakanlığın açıklamasında, “Mayaki yerleşimi yakınındaki araç parkında, Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan kamyonlar vuruldu” ifadelerine yer verildi.
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UKRAYNA KRİZİ
Özel askeri harekat sürüyor: Ukrayna'nın radar istasyonu imha edildi
4 Ekim, 15:23
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