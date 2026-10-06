https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-disisleri-trump-rotasi-projesi-belirsizliklerle-dolu-1109337809.html

Rusya Dışişleri: 'Trump Rotası' projesi belirsizliklerle dolu

Rusya Dışişleri: 'Trump Rotası' projesi belirsizliklerle dolu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mihail Kalugin, Ermenistan’ın Syunik bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan “Trump Rotası” projesinin inşaat takvimi... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T18:51+0300

2026-10-06T18:51+0300

2026-10-06T18:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri Dördüncü Dairesi Başkanı Mihail Kalugin, Sputnik’e verdiği demeçte, Syunik’teki “Trump Rotası” projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Projenin, önceki yıllarda Rusya’nın desteğiyle yürütülen çalışmaları büyük ölçüde tekrarladığını belirten Kalugin, “Syunik’teki ‘Trump Rotası’ projesi konusunda şimdilik yanıtlardan çok soru var” dedi.Kalugin, projeye ilişkin hiçbir hedef göstergesinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek altyapının inşa ve işletme koşulları, çalışmaların takvimi ve gelecekteki yük trafiği konusunda belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 8 Ağustos 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Erivan yönetimi, “Trump Rotası”nın oluşturulması için Washington ve üçüncü taraflarla iş birliği yapmayı kabul etmişti.Proje, Azerbaycan’ın ana kara toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden ulaşım bağlantısı kurulmasını öngörüyor. Paşinyan’ın açıklamasına göre güzergah; petrol ve doğal gaz boru hatları, elektrik iletim hatları, internet kabloları ve İran sınırına yakın demir yolu üzerinden Erivan ile Bakü arasında demir yolu bağlantısı kurulması olasılığını da kapsıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Erivan’ın Ermenistan’daki ulaşım güzergahlarını geliştirmek amacıyla TRIPP Development Company adlı ortak bir şirket kuracağını açıklamıştı. Şirkette ABD’nin yüzde 74, Ermenistan’ın ise yüzde 26 paya sahip olması ve ortaklığın 49 yıl sürmesi planlanıyor. Anlaşmanın daha sonra 50 yıl uzatılması ve yeni hisselerin çıkarılmasıyla Ermenistan’ın payının yüzde 49’a yükseltilmesi öngörülüyor.

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