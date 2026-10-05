https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/lavrov-nato-altyapisinin-afganistan-ve-komsu-ulkelerde-konuslandirilmasi-kabul-edilemez-1109298825.html

Lavrov: NATO altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılması kabul edilemez

Lavrov: NATO altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılması kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO askeri altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:37+0300

2026-10-05T13:37+0300

2026-10-05T13:39+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Formatı Danışmanlık Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, NATO’nun askeri altyapısının Afganistan ve çevresinde konuşlandırma planlarına sert tepki gösterdi.Lavrov, "Gerekçesi ne olursa olsun, NATO askeri altyapısının Afganistan ve komşu devletlerin topraklarında konuşlandırılmasının kategorik olarak kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.Tarihsel deneyimlerin NATO varlığının istikrarsızlık ve çatışma riskini artırdığını gösterdiğini belirten Lavrov, "Son onlarca yıllarda bu tür bir varlığın başka hiçbir sonucuna tanık olmadık" değerlendirmesinde bulundu.‘Mevcut yönetim ülkeyi başarıyla yönetiyor’Afganistan’daki mevcut siyasi duruma da değinen Lavrov, Taliban yönetimindeki ulusal hükümetin ülke genelinde kontrolü sağladığını ve yönetimde başarı gösterdiğini kaydetti.Batılı ülkelerin yaptırım baskılarına dikkat çeken Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Moskova Formatı Danışmanlık Toplantısı'nın sekizincisi; Afganistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan özel temsilciler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Toplantıya Belarus ve Mısır heyetleri de konuk olarak katılıyor.

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