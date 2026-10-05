https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/lavrov-nato-altyapisinin-afganistan-ve-komsu-ulkelerde-konuslandirilmasi-kabul-edilemez-1109298825.html
Lavrov: NATO altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılması kabul edilemez
Lavrov: NATO altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılması kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO askeri altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:37+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Formatı Danışmanlık Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, NATO’nun askeri altyapısının Afganistan ve çevresinde konuşlandırma planlarına sert tepki gösterdi.Lavrov, "Gerekçesi ne olursa olsun, NATO askeri altyapısının Afganistan ve komşu devletlerin topraklarında konuşlandırılmasının kategorik olarak kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.Tarihsel deneyimlerin NATO varlığının istikrarsızlık ve çatışma riskini artırdığını gösterdiğini belirten Lavrov, "Son onlarca yıllarda bu tür bir varlığın başka hiçbir sonucuna tanık olmadık" değerlendirmesinde bulundu.‘Mevcut yönetim ülkeyi başarıyla yönetiyor’Afganistan’daki mevcut siyasi duruma da değinen Lavrov, Taliban yönetimindeki ulusal hükümetin ülke genelinde kontrolü sağladığını ve yönetimde başarı gösterdiğini kaydetti.Batılı ülkelerin yaptırım baskılarına dikkat çeken Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Moskova Formatı Danışmanlık Toplantısı'nın sekizincisi; Afganistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan özel temsilciler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Toplantıya Belarus ve Mısır heyetleri de konuk olarak katılıyor.
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rusya, sergey lavrov, afganistan, nato, taliban
rusya, sergey lavrov, afganistan, nato, taliban
Lavrov: NATO altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılması kabul edilemez
13:37 05.10.2026 (güncellendi: 13:39 05.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO askeri altyapısının Afganistan ve komşu ülkelerde konuşlandırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, Afganistan'daki mevcut yönetimin ülkeyi oldukça başarılı bir şekilde yönettiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Formatı Danışmanlık Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, NATO’nun askeri altyapısının Afganistan ve çevresinde konuşlandırma planlarına sert tepki gösterdi.
Lavrov, "Gerekçesi ne olursa olsun, NATO askeri altyapısının Afganistan ve komşu devletlerin topraklarında konuşlandırılmasının kategorik olarak kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.
Tarihsel deneyimlerin NATO varlığının istikrarsızlık ve çatışma riskini artırdığını gösterdiğini belirten Lavrov, "Son onlarca yıllarda bu tür bir varlığın başka hiçbir sonucuna tanık olmadık" değerlendirmesinde bulundu.
‘Mevcut yönetim ülkeyi başarıyla yönetiyor’
Afganistan’daki mevcut siyasi duruma da değinen Lavrov, Taliban yönetimindeki ulusal hükümetin ülke genelinde kontrolü sağladığını ve yönetimde başarı gösterdiğini kaydetti.
Batılı ülkelerin yaptırım baskılarına dikkat çeken Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
"Batılı ülkelerin, insan haklarını koruma bahanesiyle İslam Emirliği'ni uluslararası finans sisteminden soyutlamasına ve ulusal banka varlıklarına el koymasına rağmen Afgan ekonomisi gelişmeye devam ediyor."
Moskova Formatı Danışmanlık Toplantısı'nın sekizincisi; Afganistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan özel temsilciler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Moskova'da düzenleniyor. Toplantıya Belarus ve Mısır heyetleri de konuk olarak katılıyor.