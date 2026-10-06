https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-abdnin-en-buyuk-ikinci-gubre-tedarikcisi-oldu-1109341322.html
Rusya, ABD’nin en büyük ikinci gübre tedarikçisi oldu
Rusya, ABD’nin en büyük ikinci gübre tedarikçisi oldu
Sputnik Türkiye
Rusya, ağustos ayında ABD’ye yaptığı gübre ihracatını bir önceki aya göre yaklaşık üç kat artırarak Kanada’nın ardından ülkenin en büyük ikinci gübre... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T22:43+0300
2026-10-06T22:43+0300
2026-10-06T22:43+0300
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Sputnik’in ABD dış ticaret verilerinden derlediği bilgilere göre Rusya, ağustos ayı sonuçları itibarıyla ABD’nin en büyük gübre tedarikçileri sıralamasında dördüncülükten ikinciliğe çıktı.Rusya’nın ABD’ye gübre ihracatının parasal değeri, bir önceki aya kıyasla yaklaşık üç kat artarak 79.1 milyon dolara ulaştı.Ağustos ayında ABD’nin toplam gübre ithalatının yüzde 13.5’i Rusya’dan gerçekleştirildi. Rusya bu oranla yalnızca yüzde 45’lik paya sahip Kanada’nın gerisinde kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/trump-ukraynanin-rus-petrol-tesislerine-yonelik-saldirilarini-gorusuyoruz-1109311059.html
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rusya, abd, gübre, i̇hracat, kanada
rusya, abd, gübre, i̇hracat, kanada
Rusya, ABD’nin en büyük ikinci gübre tedarikçisi oldu
Rusya, ağustos ayında ABD’ye yaptığı gübre ihracatını bir önceki aya göre yaklaşık üç kat artırarak Kanada’nın ardından ülkenin en büyük ikinci gübre tedarikçisi konumuna yükseldi.
Sputnik’in ABD dış ticaret verilerinden derlediği bilgilere göre Rusya, ağustos ayı sonuçları itibarıyla ABD’nin en büyük gübre tedarikçileri sıralamasında dördüncülükten ikinciliğe çıktı.
Rusya’nın ABD’ye gübre ihracatının parasal değeri, bir önceki aya kıyasla yaklaşık üç kat artarak 79.1 milyon dolara ulaştı.
Ağustos ayında ABD’nin toplam gübre ithalatının yüzde 13.5’i Rusya’dan gerçekleştirildi. Rusya bu oranla yalnızca yüzde 45’lik paya sahip Kanada’nın gerisinde kaldı.