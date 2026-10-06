https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/pes-pese-depremlerin-ardindan-osman-bektastan-dikkat-ceken-aciklama-maras-blogunun-donusune-isaret-1109320050.html
Peş peşe depremlerin ardından Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklama: Maraş bloğunun dönüşüne işaret etti
Peş peşe depremlerin ardından Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklama: Maraş bloğunun dönüşüne işaret etti
Sputnik Türkiye
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T11:09+0300
2026-10-06T11:09+0300
2026-10-06T11:09+0300
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deprem
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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler ile Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan açıklamalar geldi.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Kandilli’nin odak mekanizması çözümlerine dikkat çekti. Bektaş, Adana Ovası’nı çevreleyen faylardaki hareketliliği 2023 depremleri sonrasında Maraş bloğunda meydana gelen deformasyon üzerinden değerlendirdi.Adana Ovası’nı çevreleyen faylara dikkat çektiBektaş, paylaşımında Adana Ovası’nın batıda Savrun-Saimbeyli Fay Zonu, kuzeyde Çardak Fayı, doğuda ise Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile çevrelenen Maraş Bloku deformasyon alanında bulunduğunu belirtti.Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Adana Ovasını tehdit eden faylar niçin kırılıyor?Kandillinin odak mekanizması çözümleri önemli bir ipucu veriyor. Adana Ovası; Batı'da Savrun–Saimbeyli Fay Zonu, Kuzey'de Çardak Fayı, Doğu'da Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile çevrelenen Maraş bloğu deformasyon alanıdır. 2023 depremlerinden sonra bu sınırlar boyunca gelişen fay hareketleri bloğun doğuya ve güneye doğru, saat yönünde dönerek deformasyona uğradığını düşündürüyor. Sonuç: Savrun–Saimbeyli kuşağı M7 deprem üretecek bir faydan çok, M5-6+ depremleriyle parça parça kırılan fay zonudur. Maraş bloğunun dönüşü Adana depremlerinin nedeni olabilir!"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rtuk-duyurdu-basaksehirde-okuldaki-bicakli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1109320089.html
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deprem, adana, osman bektaş
deprem, adana, osman bektaş
Peş peşe depremlerin ardından Osman Bektaş’tan dikkat çeken açıklama: Maraş bloğunun dönüşüne işaret etti
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirmede bulundu. Bektaş, Savrun-Saimbeyli Fay Zonu’nun M5-6+ depremlerle parça parça kırılan bir fay zonu olduğunu belirterek Maraş bloğunun dönüşüne dikkat çekti.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler ile Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan açıklamalar geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Kandilli’nin odak mekanizması çözümlerine dikkat çekti. Bektaş, Adana Ovası’nı çevreleyen faylardaki hareketliliği 2023 depremleri sonrasında Maraş bloğunda meydana gelen deformasyon üzerinden değerlendirdi.
Adana Ovası’nı çevreleyen faylara dikkat çekti
Bektaş, paylaşımında Adana Ovası’nın batıda Savrun-Saimbeyli Fay Zonu, kuzeyde Çardak Fayı, doğuda ise Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile çevrelenen Maraş Bloku deformasyon alanında bulunduğunu belirtti.
Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Adana Ovasını tehdit eden faylar niçin kırılıyor?Kandillinin odak mekanizması çözümleri önemli bir ipucu veriyor. Adana Ovası; Batı'da Savrun–Saimbeyli Fay Zonu, Kuzey'de Çardak Fayı, Doğu'da Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile çevrelenen Maraş bloğu deformasyon alanıdır. 2023 depremlerinden sonra bu sınırlar boyunca gelişen fay hareketleri bloğun doğuya ve güneye doğru, saat yönünde dönerek deformasyona uğradığını düşündürüyor. Sonuç: Savrun–Saimbeyli kuşağı M7 deprem üretecek bir faydan çok, M5-6+ depremleriyle parça parça kırılan fay zonudur. Maraş bloğunun dönüşü Adana depremlerinin nedeni olabilir!"