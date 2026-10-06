https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-esi-saglik-durumunu-acikladi-1109321389.html

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanede tedavi altına alındı. Bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T11:43+0300

2026-10-06T11:43+0300

2026-10-06T11:43+0300

yaşam

nuri alço

hastane

yeşilçam

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki oyuncunun bronşit nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken, eşi Burcu Alço, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Türk sinemasında canlandırdığı kötü adam rolleriyle tanınan ve son olarak “Mitoloji Mafyası” filminde rol alan Nuri Alço’nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.Nuri Alço neden hastaneye kaldırıldı?Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin eşi Burcu Alço açıklama yaptı. Alço, usta oyuncunun bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirtti.Nuri Alço’nun tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.Göksel Arsoy için hastaneden paylaşım yaptıTedavisi devam ederken Göksel Arsoy’un vefat haberini alan Nuri Alço, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.Alço, hasta yatağından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Göksel Ağabeyim... Başımız sağ olsun."

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nuri alço, hastane, yeşilçam