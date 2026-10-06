https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/nijeryada-ucak-kazasi-32-kisiden-kurtulan-olmasigi-belirtildi-1109312743.html
Nijerya'da uçak kazası: 32 kişiden kurtulan olmasığı belirtildi
Nijerya'da uçak kazası: 32 kişiden kurtulan olmasığı belirtildi
Sputnik Türkiye
Nijerya’nın güneyinde rutin görev uçuşu yapan askeri uçak düştü. Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere 32 kişinin bulunduğu belirtilirken, kazada... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T04:21+0300
2026-10-06T04:21+0300
2026-10-06T04:21+0300
dünya
nijerya
nijerya hava kuvvetleri
atr
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/07/1074434264_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_36c8607e543418b8c456e2ea1fe06782.jpg
Nijerya’nın güneyinde 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan askeri uçak düştü. Meydana gelen kazanın ardından olayın yaşandığı bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, yaptığı açıklamada uçağın ülkenin ekonomik merkezi Lagos’a rutin bir görev kapsamında ilerlediğini belirtti. Uçağın, Ondo eyaletindeki Igbokoda nehir kenarındaki yerleşim bölgesinde düştüğü bildirildi.Nijerya Hava Kuvvetleri, kazaya karışan uçağın ATR-42 tipi askeri uçak olduğunu açıkladı. Uçağın kazada ne ölçüde hasar gördüğünün ise henüz kesinleşmediği belirtildi.32 kişi de hayatını kaybettiNijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kurtulan olmadığını doğrulayarak derin üzüntü duyduğunu ifade etti ve uçaktakilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.Tinubu yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı beni bilgilendirdi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için Nijerya Hava Kuvvetlerine kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdim" dedi.Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, ilgili kurumlar ve acil müdahale ekipleriyle koordinasyon içerisinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Bölgedeki yerel halk ise uçağın bir nehrin yakınına düştüğünü ve uçağın bir bölümünün suya gömüldüğünü aktardı.Yerel medyaya açıklama yapan ve kazaya tanık olduğunu belirten bir kişi, olay sırasında yüksek bir ses duyduğunu, uçağın ağaçların üzerinden geçtiğini ve olayın ardından bölgede bazı ceset parçaları, kıyafetler ve ayakkabılar gördüklerini ifade etti.Türkiye taziye mesajı yayımladıTürkiye Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/abd-tum-b-1-bombardiman-ucaklarini-cekmisti-trump-tehdit-nedeniyle-oldugunu-acikladi-1109312011.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/07/1074434264_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e6334dde9d452502ead090c288a443ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nijerya, nijerya hava kuvvetleri, atr
nijerya, nijerya hava kuvvetleri, atr
Nijerya'da uçak kazası: 32 kişiden kurtulan olmasığı belirtildi
Nijerya’nın güneyinde rutin görev uçuşu yapan askeri uçak düştü. Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere 32 kişinin bulunduğu belirtilirken, kazada kurtulan olmadığı belirtildi.
Nijerya’nın güneyinde 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan askeri uçak düştü. Meydana gelen kazanın ardından olayın yaşandığı bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, yaptığı açıklamada uçağın ülkenin ekonomik merkezi Lagos’a rutin bir görev kapsamında ilerlediğini belirtti. Uçağın, Ondo eyaletindeki Igbokoda nehir kenarındaki yerleşim bölgesinde düştüğü bildirildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri, kazaya karışan uçağın ATR-42 tipi askeri uçak olduğunu açıkladı. Uçağın kazada ne ölçüde hasar gördüğünün ise henüz kesinleşmediği belirtildi.
32 kişi de hayatını kaybetti
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kurtulan olmadığını doğrulayarak derin üzüntü duyduğunu ifade etti ve uçaktakilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Tinubu yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı beni bilgilendirdi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için Nijerya Hava Kuvvetlerine kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdim" dedi.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, ilgili kurumlar ve acil müdahale ekipleriyle koordinasyon içerisinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bölgedeki yerel halk ise uçağın bir nehrin yakınına düştüğünü ve uçağın bir bölümünün suya gömüldüğünü aktardı.
Yerel medyaya açıklama yapan ve kazaya tanık olduğunu belirten bir kişi, olay sırasında yüksek bir ses duyduğunu, uçağın ağaçların üzerinden geçtiğini ve olayın ardından bölgede bazı ceset parçaları, kıyafetler ve ayakkabılar gördüklerini ifade etti.
Türkiye taziye mesajı yayımladı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı:
Nijerya’nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz