Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/abd-tum-b-1-bombardiman-ucaklarini-cekmisti-trump-tehdit-nedeniyle-oldugunu-acikladi-1109312011.html
ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı
ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, flydubai uçağıyla ilgili olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu, Tahran’la doğrudan görüşmelere her zaman hazır olduklarını belirtti... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T01:44+0300
2026-10-06T01:45+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
tahran
i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_96a44f82dfb7564a73acbeee9dad18fe.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta flydubai uçağıyla ilgili yaşanan olayın ardından İran’a yönelik suçlamada bulundu. Trump, söz konusu olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu belirterek, bu değerlendirmesinin kendi görüşü olduğunu ifade etti.Gazetecilerin, İran’ı olaydan sorumlu tutup tutmadığını sorması üzerine Trump, “Evet, tutuyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.” yanıtını verdi.'İran’la doğrudan görüşmeye her zaman hazırız'Trump, açıklamalarında ABD ile İran arasındaki doğrudan temas ihtimaline de değindi. ABD’nin İran’la doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, her zaman.” ifadelerini kullandı.B-1 bombardıman uçakları neden taşındı?Trump ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere’de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü’nden (RAF) belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını açıkladı.Bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantılı olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bence bunu söyleyebiliriz. Kazara uçmadılar.” şeklinde yanıt verdi. İran’ın İngiltere’ye İHA gönderdiği iddiasıTrump’a ayrıca, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. ABD Başkanı bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken, “Bunu size söyleyemem” dedi.Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “Eğer yaparlarsa, çok büyük bedel ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/trump-ukraynanin-rus-petrol-tesislerine-yonelik-saldirilarini-gorusuyoruz-1109311059.html
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9eac4fe2e5d16170b5e365f0be885b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran, tahran, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
abd, donald trump, i̇ran, tahran, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı

01:44 06.10.2026 (güncellendi: 01:45 06.10.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, flydubai uçağıyla ilgili olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu, Tahran’la doğrudan görüşmelere her zaman hazır olduklarını belirtti. Trump, İngiltere’deki B-1 bombardıman uçaklarının belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını söyledi. Trump, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirip getirmediği sorusuna ise yanıt vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta flydubai uçağıyla ilgili yaşanan olayın ardından İran’a yönelik suçlamada bulundu. Trump, söz konusu olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu belirterek, bu değerlendirmesinin kendi görüşü olduğunu ifade etti.
Gazetecilerin, İran’ı olaydan sorumlu tutup tutmadığını sorması üzerine Trump, “Evet, tutuyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.” yanıtını verdi.

'İran’la doğrudan görüşmeye her zaman hazırız'

Trump, açıklamalarında ABD ile İran arasındaki doğrudan temas ihtimaline de değindi. ABD’nin İran’la doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, her zaman.” ifadelerini kullandı.

B-1 bombardıman uçakları neden taşındı?

Trump ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere’de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü’nden (RAF) belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını açıkladı.
Bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantılı olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bence bunu söyleyebiliriz. Kazara uçmadılar.” şeklinde yanıt verdi.

İran’ın İngiltere’ye İHA gönderdiği iddiası

Trump’a ayrıca, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. ABD Başkanı bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken, “Bunu size söyleyemem” dedi.
Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “Eğer yaparlarsa, çok büyük bedel ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
DÜNYA
Trump: Ukrayna’nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarını görüşüyoruz
Dün, 23:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала