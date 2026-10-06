https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/abd-tum-b-1-bombardiman-ucaklarini-cekmisti-trump-tehdit-nedeniyle-oldugunu-acikladi-1109312011.html

ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı

ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, flydubai uçağıyla ilgili olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu, Tahran’la doğrudan görüşmelere her zaman hazır olduklarını belirtti... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T01:44+0300

2026-10-06T01:44+0300

2026-10-06T01:45+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

tahran

i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

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ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta flydubai uçağıyla ilgili yaşanan olayın ardından İran’a yönelik suçlamada bulundu. Trump, söz konusu olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu belirterek, bu değerlendirmesinin kendi görüşü olduğunu ifade etti.Gazetecilerin, İran’ı olaydan sorumlu tutup tutmadığını sorması üzerine Trump, “Evet, tutuyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.” yanıtını verdi.'İran’la doğrudan görüşmeye her zaman hazırız'Trump, açıklamalarında ABD ile İran arasındaki doğrudan temas ihtimaline de değindi. ABD’nin İran’la doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, her zaman.” ifadelerini kullandı.B-1 bombardıman uçakları neden taşındı?Trump ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere’de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü’nden (RAF) belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını açıkladı.Bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantılı olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bence bunu söyleyebiliriz. Kazara uçmadılar.” şeklinde yanıt verdi. İran’ın İngiltere’ye İHA gönderdiği iddiasıTrump’a ayrıca, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. ABD Başkanı bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken, “Bunu size söyleyemem” dedi.Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “Eğer yaparlarsa, çok büyük bedel ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/trump-ukraynanin-rus-petrol-tesislerine-yonelik-saldirilarini-gorusuyoruz-1109311059.html

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abd, donald trump, i̇ran, tahran, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)