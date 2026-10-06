https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/abd-tum-b-1-bombardiman-ucaklarini-cekmisti-trump-tehdit-nedeniyle-oldugunu-acikladi-1109312011.html
ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı
ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, flydubai uçağıyla ilgili olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu, Tahran’la doğrudan görüşmelere her zaman hazır olduklarını belirtti... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T01:44+0300
2026-10-06T01:44+0300
2026-10-06T01:45+0300
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tahran
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ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta flydubai uçağıyla ilgili yaşanan olayın ardından İran’a yönelik suçlamada bulundu. Trump, söz konusu olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu belirterek, bu değerlendirmesinin kendi görüşü olduğunu ifade etti.Gazetecilerin, İran’ı olaydan sorumlu tutup tutmadığını sorması üzerine Trump, “Evet, tutuyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.” yanıtını verdi.'İran’la doğrudan görüşmeye her zaman hazırız'Trump, açıklamalarında ABD ile İran arasındaki doğrudan temas ihtimaline de değindi. ABD’nin İran’la doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, her zaman.” ifadelerini kullandı.B-1 bombardıman uçakları neden taşındı?Trump ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere’de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü’nden (RAF) belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını açıkladı.Bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantılı olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bence bunu söyleyebiliriz. Kazara uçmadılar.” şeklinde yanıt verdi. İran’ın İngiltere’ye İHA gönderdiği iddiasıTrump’a ayrıca, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. ABD Başkanı bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken, “Bunu size söyleyemem” dedi.Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “Eğer yaparlarsa, çok büyük bedel ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/trump-ukraynanin-rus-petrol-tesislerine-yonelik-saldirilarini-gorusuyoruz-1109311059.html
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abd, donald trump, i̇ran, tahran, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
abd, donald trump, i̇ran, tahran, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
ABD tüm B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti: Trump 'tehdit' nedeniyle olduğunu açıkladı
01:44 06.10.2026 (güncellendi: 01:45 06.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, flydubai uçağıyla ilgili olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu, Tahran’la doğrudan görüşmelere her zaman hazır olduklarını belirtti. Trump, İngiltere’deki B-1 bombardıman uçaklarının belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını söyledi. Trump, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirip getirmediği sorusuna ise yanıt vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta flydubai uçağıyla ilgili yaşanan olayın ardından İran’a yönelik suçlamada bulundu. Trump, söz konusu olaydan İran’ı sorumlu tuttuğunu belirterek, bu değerlendirmesinin kendi görüşü olduğunu ifade etti.
Gazetecilerin, İran’ı olaydan sorumlu tutup tutmadığını sorması üzerine Trump, “Evet, tutuyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.” yanıtını verdi.
'İran’la doğrudan görüşmeye her zaman hazırız'
Trump, açıklamalarında ABD ile İran arasındaki doğrudan temas ihtimaline de değindi. ABD’nin İran’la doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, her zaman.” ifadelerini kullandı.
B-1 bombardıman uçakları neden taşındı?
Trump ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere’de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü’nden (RAF) belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını açıkladı.
Bombardıman uçaklarının üsten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantılı olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bence bunu söyleyebiliriz. Kazara uçmadılar.” şeklinde yanıt verdi.
İran’ın İngiltere’ye İHA gönderdiği iddiası
Trump’a ayrıca, İran’ın İngiltere’ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruldu. ABD Başkanı bu konuda ayrıntı vermekten kaçınırken, “Bunu size söyleyemem” dedi.
Trump, söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirterek, “Eğer yaparlarsa, çok büyük bedel ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.