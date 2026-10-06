https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/mersinde-belediyeye-yolsuzluk-sorusturmasi-iki-baskan-tutuklandi-1109314582.html

Mersin'de belediyeye yolsuzluk soruşturması: İki başkan ve 8 kişi tutuklandı

Mersin'de belediyeye yolsuzluk soruşturması: İki başkan ve 8 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de üç belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 10 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T07:58+0300

2026-10-06T07:58+0300

2026-10-06T09:00+0300

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında iki ilçe belediye başkanının da bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.Tutuklananlar arasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer aldı.Mersin soruşturmasında 10 tutuklamaMahkeme, soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, bir şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk aşamada 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.Üç belediyeye eş zamanlı operasyon düzenlendiOperasyon, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerini kapsadı.Soruşturma kapsamında belediyelerde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin işlemleri incelemeye alındı. Dosyada yer alan tespit ve iddiaların, bilirkişi raporları ile mali incelemeler üzerinden araştırıldığı bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasının soruşturma konusu olduğu belirtildi. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre bu işlemlerde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı ileri sürüldü.Söz konusu iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.İhale dosyaları mercek altındaSoruşturma kapsamında incelenen işlemler arasında ihale şartnamelerinin belirli marka veya modellere göre hazırlandığı, bazı alımların doğrudan temin limitlerinin altında kalacak şekilde bölündüğü ve rekabeti sınırlandıran uygulamalar yapıldığı yönündeki iddialar bulunuyor.Dosyalardaki teklif süreçleri de soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi. Bazı firma sahiplerinin, ihale ve doğrudan temin belgelerinde şirketleri adına bulunan kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettiği bildirildi.Soruşturma makamları, belediye yöneticileri ile belediyelerden ihale alan bazı şirketler arasındaki mali ve ticari ilişkileri de araştırıyor.Mezitli Belediyesi'ne ilişkin dikkat çeken iddialarSoruşturmanın Mezitli Belediyesi ayağında ise Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında çeşitli iddialar dosyaya girdi.Bir şirket yöneticisinin ifadesinde, belediyeden alınan ihale ve doğrudan teminlere ilişkin hak edişlerin ödenmesi karşılığında kendisinden çeşitli menfaatler talep edildiği ileri sürüldü.İfade sahibinin iddiaları arasında bir lüks araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon TL nakit para talepleri de bulunuyor.Bu anlatımlar soruşturma dosyasında yer alan şüpheli ve tanık beyanlarına dayalı iddialar niteliğinde olup, haklarındaki yargılama süreci tamamlanmış değil.Silahlı saldırılar için ayrı soruşturmaMezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca farklı bir soruşturmanın daha yürütüldüğü bildirildi.Soruşturma, 4 Eylül 2026'da Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis ile 5 Eylül'de Çağın Medya isimli iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıları kapsıyor.Motosikletli kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırılara ilişkin bazı şüphelilerin daha önce yakalanarak tutuklandığı bildirilirken, Tuncer hakkında saldırıların azmettiricisi olduğu iddiasının araştırıldığı kaydedildi.Bu dosyadaki suçlamalar da henüz kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmadığından iddia ve soruşturma kapsamında bulunuyor.Mali kayıtlar ve para hareketleri inceleniyorMersin'deki soruşturmanın diğer önemli ayağını para hareketleri ve belediyelerle çalışan şirketlerin mali kayıtları oluşturuyor.Soruşturma kapsamında belediye iştirakleri, araç kiralamaları, organizasyon ve hizmet alımları ile çeşitli ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin belgeler inceleniyor.Ayrıca hayvan barınağı, ilaç ve mama alımları, eğitim hizmetleri, süt dağıtımı ile çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaların da inceleme kapsamında bulunduğu bildirildi.Kamu İhale Kurumu, belediyeler, belediye iştirakleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan temin edilen bilgi ve belgeler üzerindeki incelemeler sürerken, soruşturmanın kapsamının yapılacak adli işlemlerle daha da netleşmesi bekleniyor.

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ahmet serkan tuncer, mersin, yenişehir, kamu i̇hale kurumu, gelir i̇daresi başkanlığı, sgk, mali, türkiye, haberler