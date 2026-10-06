https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-vahap-secer-tutuklandi-1109317629.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevk edildiği... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T09:18+0300

2026-10-06T09:18+0300

2026-10-06T09:18+0300

poli̇ti̇ka

mersin

türkiye

haberler

mersin büyükşehir belediyesi

vahap seçer

tutuklanma

tutuklama kararı

tutuklama

tutuklama emri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/08/1053630285_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_694bd639b55abf6abbed16cfb62ef5c6.jpg

Mersin'de üç belediyeyi kapsayan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alınmıştı.Vahap Seçer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiştiEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seçer ve beraberindeki şüpheliler 5 Ekim'de sağlık kontrolünden geçirilerek Mersin Adliyesi'ne sevk edilmişti.Mersin'de üç belediyeyi kapsayan operasyonBaşsavcılığın soruşturması yalnızca Büyükşehir Belediyesi'ni değil, Yenişehir ve Mezitli belediyelerini de kapsıyor.1 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, belediye binaları ile şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği 6 Ekim sabahı duyuruldu. Aynı haberde yedi kişi hakkında ev hapsi, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/mersinde-belediyeye-yolsuzluk-sorusturmasi-iki-baskan-tutuklandi-1109314582.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, türkiye, haberler, mersin büyükşehir belediyesi, vahap seçer , tutuklanma, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri