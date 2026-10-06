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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Sputnik Türkiye
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevk edildiği... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T09:18+0300
2026-10-06T09:18+0300
poli̇ti̇ka
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vahap seçer
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Mersin'de üç belediyeyi kapsayan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alınmıştı.Vahap Seçer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiştiEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seçer ve beraberindeki şüpheliler 5 Ekim'de sağlık kontrolünden geçirilerek Mersin Adliyesi'ne sevk edilmişti.Mersin'de üç belediyeyi kapsayan operasyonBaşsavcılığın soruşturması yalnızca Büyükşehir Belediyesi'ni değil, Yenişehir ve Mezitli belediyelerini de kapsıyor.1 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, belediye binaları ile şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği 6 Ekim sabahı duyuruldu. Aynı haberde yedi kişi hakkında ev hapsi, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/mersinde-belediyeye-yolsuzluk-sorusturmasi-iki-baskan-tutuklandi-1109314582.html
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mersin, türkiye, haberler, mersin büyükşehir belediyesi, vahap seçer , tutuklanma, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri
mersin, türkiye, haberler, mersin büyükşehir belediyesi, vahap seçer , tutuklanma, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

09:18 06.10.2026
© İHAMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© İHA
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Seçer, 1 Ekim'de iki ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.
Mersin'de üç belediyeyi kapsayan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alınmıştı.

Vahap Seçer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seçer ve beraberindeki şüpheliler 5 Ekim'de sağlık kontrolünden geçirilerek Mersin Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Mersin'de üç belediyeyi kapsayan operasyon

Başsavcılığın soruşturması yalnızca Büyükşehir Belediyesi'ni değil, Yenişehir ve Mezitli belediyelerini de kapsıyor.
1 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, belediye binaları ile şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği 6 Ekim sabahı duyuruldu. Aynı haberde yedi kişi hakkında ev hapsi, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.
Mersin'de tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
POLİTİKA
Mersin'de belediyeye yolsuzluk soruşturması: İki başkan ve 8 kişi tutuklandı
07:58
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