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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/lubnanli-uzman-rus-ortodoks-kilisesinin-orta-dogudaki-faaliyetleri-siyasi-gerilimlerin-1109336587.html
Lübnanlı uzman: Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu’daki faaliyetleri siyasi gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlıyor
Lübnanlı uzman: Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu’daki faaliyetleri siyasi gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlıyor
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Lübnanlı gazeteci ve yazar Prof. Bahaa İbrahim, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu ve Arap dünyasındaki faaliyetlerinin bölgedeki siyasi çatışmaların kontrol... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T17:26+0300
2026-10-06T17:26+0300
dünya
rus ortodoks kilisesi
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Çelyabinsk ve Miass Metropoliti Aleksiy başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesi heyeti, 25-29 Eylül tarihlerinde Lübnan’ı ziyaret etti.Ziyaret kapsamında heyet, Diman’da Maruni Patriği Kardinal Mar Beşara Butros er-Rai ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Lübnan’ın üst düzey yetkilileriyle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.Ziyareti Sputnik’e değerlendiren gazeteci ve yazar Prof. Bahaa İbrahim, Orta Doğu'daki mevcut gerilim ortamında Kilisenin bu tür heyetlerle Lübnan'da bulunmasının, bölgedeki siyasi çatışmaları yatıştırmak ve çözüme zemin hazırlamak amacı taşıdığını belirtti.Rus Ortodoks Kilisesi’nin bölgede yeni ortaya çıkan bir güç olmadığını vurgulayan İbrahim, Kilisenin sahip olduğu önemli tarihsel birikimden yararlanan ve bölgedeki birçok ülkeyle kültürel bağlarını güçlendirmeye çalışan bir “yumuşak güç” unsuru olduğunu ifade etti.İbrahim, Ortodoks Kilisesi’nin bölgedeki varlığının 19. yüzyıla kadar uzandığına işaret ederek, Kilisenin o dönemde binlerce Arap öğrencinin eğitim gördüğü geniş bir okul ağı kurduğunu belirtti. Bu öğrencilerin daha sonra Rus edebiyatının önemli eserlerinden bazılarını Arapçaya çevirdiğini aktardı.Orta Doğu’daki mevcut kriz dikkate alındığında Kilisenin, Lübnan’ı ziyaret eden heyetler aracılığıyla da sürdürdüğü bölgesel varlığının siyasi çatışmaları kontrol altına alma, çözme veya etkilerini hafifletme çabalarına zemin hazırladığını kaydeden İbrahim, kültürel ilişkilerin siyasi temaslardan daha etkili olabileceğini dile getirdi.Kültürel bağların halklar arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini, dinler ve mezhepler arasında yakınlaşmayı teşvik ettiğini belirten İbrahim, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu ve Arap dünyasındaki çalışmalarının uzun vadede siyasi ve ekonomik girişimlere de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/lubnanli-aktivist-dunya-genclik-festivali-rusyaya-dair-gercek-tabloyu-ortaya-koyuyor-1108708620.html
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rus ortodoks kilisesi, lübnan, çelyabinsk, ortadoğu, ortodoks kilisesi
rus ortodoks kilisesi, lübnan, çelyabinsk, ortadoğu, ortodoks kilisesi

Lübnanlı uzman: Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu’daki faaliyetleri siyasi gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlıyor

17:26 06.10.2026
© Sputnik / Ekaterina ChesnokovaBeyrut’un Etoile meydanındaki St. George Yunan Ortodoks Katedrali’ne açılan manzara.
Beyrut’un Etoile meydanındaki St. George Yunan Ortodoks Katedrali’ne açılan manzara. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Lübnanlı gazeteci ve yazar Prof. Bahaa İbrahim, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu ve Arap dünyasındaki faaliyetlerinin bölgedeki siyasi çatışmaların kontrol altına alınmasına ve çözümüne katkı sağlayabileceğini belirtti.
Çelyabinsk ve Miass Metropoliti Aleksiy başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesi heyeti, 25-29 Eylül tarihlerinde Lübnan’ı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında heyet, Diman’da Maruni Patriği Kardinal Mar Beşara Butros er-Rai ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Lübnan’ın üst düzey yetkilileriyle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Ziyareti Sputnik’e değerlendiren gazeteci ve yazar Prof. Bahaa İbrahim, Orta Doğu'daki mevcut gerilim ortamında Kilisenin bu tür heyetlerle Lübnan'da bulunmasının, bölgedeki siyasi çatışmaları yatıştırmak ve çözüme zemin hazırlamak amacı taşıdığını belirtti.
Rus Ortodoks Kilisesi’nin bölgede yeni ortaya çıkan bir güç olmadığını vurgulayan İbrahim, Kilisenin sahip olduğu önemli tarihsel birikimden yararlanan ve bölgedeki birçok ülkeyle kültürel bağlarını güçlendirmeye çalışan bir “yumuşak güç” unsuru olduğunu ifade etti.
İbrahim, Ortodoks Kilisesi’nin bölgedeki varlığının 19. yüzyıla kadar uzandığına işaret ederek, Kilisenin o dönemde binlerce Arap öğrencinin eğitim gördüğü geniş bir okul ağı kurduğunu belirtti. Bu öğrencilerin daha sonra Rus edebiyatının önemli eserlerinden bazılarını Arapçaya çevirdiğini aktardı.
Orta Doğu’daki mevcut kriz dikkate alındığında Kilisenin, Lübnan’ı ziyaret eden heyetler aracılığıyla da sürdürdüğü bölgesel varlığının siyasi çatışmaları kontrol altına alma, çözme veya etkilerini hafifletme çabalarına zemin hazırladığını kaydeden İbrahim, kültürel ilişkilerin siyasi temaslardan daha etkili olabileceğini dile getirdi.
Kültürel bağların halklar arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini, dinler ve mezhepler arasında yakınlaşmayı teşvik ettiğini belirten İbrahim, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Orta Doğu ve Arap dünyasındaki çalışmalarının uzun vadede siyasi ve ekonomik girişimlere de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.
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