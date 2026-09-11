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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/lubnanli-aktivist-dunya-genclik-festivali-rusyaya-dair-gercek-tabloyu-ortaya-koyuyor-1108708620.html
Lübnanlı aktivist: Dünya Gençlik Festivali, Rusya'ya dair gerçek tabloyu ortaya koyuyor
Lübnanlı aktivist: Dünya Gençlik Festivali, Rusya'ya dair gerçek tabloyu ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı aktivist Alaa Kanaan, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Gençlik Festivali’nin uluslararası diyalog için önemli bir platform olduğunu... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T20:01+0300
2026-09-11T20:01+0300
dünya
rusya
yekaterinburg
festival
gençlik
batı
lübnan
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Dünya Gençlik Festivali Ulusal Hazırlık Komitesi'nin Lübnanlı üyesi Alaa Kanaan, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirilen dev etkinliğin, farklı ülkelerden gençleri bir araya getirerek halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Kanaan, festivalin Rusya’nın uluslararası alanda yalnızlaştırıldığına ilişkin Batı kaynaklı iddiaların aksini kanıtladığını belirterek, “Festival, uluslararası diyalog için gerçek bir platform niteliğinde. Rusya’nın bu kadar çok genci bir araya getirebilmesi, ülkeyi tecrit etme girişimlerini boşa çıkarıyor” değerlendirmesinde bulundu.Ortak gelecek ve çok kutuplu dünya vurgusuEtkinliğin her yıl başarıyla düzenlendiğini ve katılımcı sayısının sürekli arttığını dile getiren Kanaan, festivalin gençlerin ortak gelecek arayışı ile Rusya’nın "çok kutuplu dünya" vizyonunun birbiriyle örtüştüğünün altını çizdi.Program kapsamında medya, teknoloji, spor ve müzik gibi çeşitli alanlarda etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Kanaan, bu faaliyetlerin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, Rusya hakkındaki kalıp yargıların kırılmasına da önemli bir katkı sunduğunu kaydetti.‘Gençler Rusya'ya dair gerçek tabloyu gösteriyor’Festivalin Lübnan-Rusya bağlarını güçlendiren diplomatik bir rol üstlendiğini de belirten Kanaan, "Batı medyası Rusya’nın imajını çarpıtmaya çalışıyor. Ancak gençler siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız bir şekilde kendilerini geliştiriyor ve dünyaya Rusya'ya dair gerçek tabloyu gösteriyor" dedi.Kanaan, hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinin önüne siyasi engeller koymasının kendi yararına olmayacağını vurgulayarak, bu durumun yalnızca gençlerin geleceğini olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusyadaki-dunya-genclik-festivaline-katilacak-fas-delegasyonu-uyesi-ulkemi-temsil-etmek-benim-icin-1108380236.html
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rusya, yekaterinburg, festival, gençlik, batı, lübnan, çok kutuplu dünya
rusya, yekaterinburg, festival, gençlik, batı, lübnan, çok kutuplu dünya

Lübnanlı aktivist: Dünya Gençlik Festivali, Rusya'ya dair gerçek tabloyu ortaya koyuyor

20:01 11.09.2026
© Sputnik / Рамиль СитдиковDünya Gençlik Festivali 2024 Rusya Putin
Dünya Gençlik Festivali 2024 Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Lübnanlı aktivist Alaa Kanaan, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Dünya Gençlik Festivali’nin uluslararası diyalog için önemli bir platform olduğunu belirterek, etkinliğin ülkenin izole edildiği yönündeki söylemleri çürüttüğünü ifade etti.
Dünya Gençlik Festivali Ulusal Hazırlık Komitesi'nin Lübnanlı üyesi Alaa Kanaan, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirilen dev etkinliğin, farklı ülkelerden gençleri bir araya getirerek halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Kanaan, festivalin Rusya’nın uluslararası alanda yalnızlaştırıldığına ilişkin Batı kaynaklı iddiaların aksini kanıtladığını belirterek, “Festival, uluslararası diyalog için gerçek bir platform niteliğinde. Rusya’nın bu kadar çok genci bir araya getirebilmesi, ülkeyi tecrit etme girişimlerini boşa çıkarıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ortak gelecek ve çok kutuplu dünya vurgusu

Etkinliğin her yıl başarıyla düzenlendiğini ve katılımcı sayısının sürekli arttığını dile getiren Kanaan, festivalin gençlerin ortak gelecek arayışı ile Rusya’nın "çok kutuplu dünya" vizyonunun birbiriyle örtüştüğünün altını çizdi.
Program kapsamında medya, teknoloji, spor ve müzik gibi çeşitli alanlarda etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Kanaan, bu faaliyetlerin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, Rusya hakkındaki kalıp yargıların kırılmasına da önemli bir katkı sunduğunu kaydetti.

‘Gençler Rusya'ya dair gerçek tabloyu gösteriyor’

Festivalin Lübnan-Rusya bağlarını güçlendiren diplomatik bir rol üstlendiğini de belirten Kanaan, "Batı medyası Rusya’nın imajını çarpıtmaya çalışıyor. Ancak gençler siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız bir şekilde kendilerini geliştiriyor ve dünyaya Rusya'ya dair gerçek tabloyu gösteriyor" dedi.
Kanaan, hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinin önüne siyasi engeller koymasının kendi yararına olmayacağını vurgulayarak, bu durumun yalnızca gençlerin geleceğini olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.
Rusya'daki Dünya Gençlik Festivali'ne katılacak Fas delegasyonu üyesi: Burada ülkemi temsil etmek benim için büyük bir onur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
MULTİMEDYA
Rusya'daki Dünya Gençlik Festivali'ne katılacak Fas delegasyonu üyesi: Ülkemi temsil etmek benim için büyük bir onur
1 Eylül, 19:21
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