Lavrov: NATO'nun Rusya'yla savaş hazırlıklarını duyuyoruz ve teyakkuzdayız
© Sputnik / POOLSergey Lavrov
© Sputnik / POOL
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Moskova yönetimi Batılı komşularından gelebilecek her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergilerken Lavrov, olası savaş planlarını duyduklarını ve teyakkuzda olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaş hazırlıklarına yönelik açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.
Doğu Timor Dışişleri Bakanı Benditu Freitas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kuzey Atlantik İttifakı'nın savaş söylemlerini duyduklarını ifade etti.
Lavrov, "Biz duyuyoruz, ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.
Doğu Timor Dışişleri Bakanı Benditu Freitas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kuzey Atlantik İttifakı'nın savaş söylemlerini duyduklarını ifade etti.
Lavrov, "Biz duyuyoruz, ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.
'Öncelikli hedef güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak'
Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ana odağının Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda ilerlediğini belirtti.
"Asıl mesele, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat çerçevesinde belirlediği görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilenmektir" diyen Lavrov, Batılı komşulardan Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin kesinlikle engelleneceğini kaydetti.
"Asıl mesele, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat çerçevesinde belirlediği görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilenmektir" diyen Lavrov, Batılı komşulardan Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin kesinlikle engelleneceğini kaydetti.
'Ortadoğu'daki durumun sorumlusu Batılı ülkeler'
📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamalar:
🔴Ukrayna krizi, kök nedenler ortadan kaldırılarak çözülmelidir
🔴ABD ve Avrupa, Asya-Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışıyor, bu durum endişe verici
🔴Ortadoğu'daki istikrarsız durumun sorumluluğu, iç işlerine karışan Batılı ülkelere ait
🔴Afganistan ve Pakistan normalleşmeden karşı çıkar, Rusya sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor
🔴Ukrayna krizi, kök nedenler ortadan kaldırılarak çözülmelidir
🔴ABD ve Avrupa, Asya-Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışıyor, bu durum endişe verici
🔴Ortadoğu'daki istikrarsız durumun sorumluluğu, iç işlerine karışan Batılı ülkelere ait
🔴Afganistan ve Pakistan normalleşmeden karşı çıkar, Rusya sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor