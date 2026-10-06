https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/lavrov-natonun-rusyayla-savas-hazirliklarini-duyuyoruz-ve-teyakkuzdayiz-1109327408.html

Lavrov: NATO'nun Rusya'yla savaş hazırlıklarını duyuyoruz ve teyakkuzdayız

Lavrov: NATO'nun Rusya'yla savaş hazırlıklarını duyuyoruz ve teyakkuzdayız

Sputnik Türkiye

Moskova yönetimi Batılı komşularından gelebilecek her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergilerken Lavrov, olası savaş planlarını duyduklarını ve... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T14:36+0300

2026-10-06T14:36+0300

2026-10-06T14:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

vladimir putin

moskova

doğu timor

kuzey atlantik

nato

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaş hazırlıklarına yönelik açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.Doğu Timor Dışişleri Bakanı Benditu Freitas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kuzey Atlantik İttifakı'nın savaş söylemlerini duyduklarını ifade etti.Lavrov, "Biz duyuyoruz, ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.'Öncelikli hedef güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak'Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ana odağının Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda ilerlediğini belirtti."Asıl mesele, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat çerçevesinde belirlediği görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilenmektir" diyen Lavrov, Batılı komşulardan Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin kesinlikle engelleneceğini kaydetti.'Ortadoğu'daki durumun sorumlusu Batılı ülkeler'📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamalar:🔴Ukrayna krizi, kök nedenler ortadan kaldırılarak çözülmelidir🔴ABD ve Avrupa, Asya-Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışıyor, bu durum endişe verici 🔴Ortadoğu'daki istikrarsız durumun sorumluluğu, iç işlerine karışan Batılı ülkelere ait 🔴Afganistan ve Pakistan normalleşmeden karşı çıkar, Rusya sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/litvanyadan-abdye-mesaj-kalici-amerikan-ussune-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1109321542.html

moskova

doğu timor

kuzey atlantik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, vladimir putin, moskova, doğu timor, kuzey atlantik, nato, sergey lavrov