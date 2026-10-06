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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/lavrov-natonun-rusyayla-savas-hazirliklarini-duyuyoruz-ve-teyakkuzdayiz-1109327408.html
Lavrov: NATO'nun Rusya'yla savaş hazırlıklarını duyuyoruz ve teyakkuzdayız
Lavrov: NATO'nun Rusya'yla savaş hazırlıklarını duyuyoruz ve teyakkuzdayız
Sputnik Türkiye
Moskova yönetimi Batılı komşularından gelebilecek her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergilerken Lavrov, olası savaş planlarını duyduklarını ve... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:36+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaş hazırlıklarına yönelik açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.Doğu Timor Dışişleri Bakanı Benditu Freitas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kuzey Atlantik İttifakı'nın savaş söylemlerini duyduklarını ifade etti.Lavrov, "Biz duyuyoruz, ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.'Öncelikli hedef güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak'Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ana odağının Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda ilerlediğini belirtti."Asıl mesele, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat çerçevesinde belirlediği görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilenmektir" diyen Lavrov, Batılı komşulardan Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin kesinlikle engelleneceğini kaydetti.'Ortadoğu'daki durumun sorumlusu Batılı ülkeler'📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamalar:🔴Ukrayna krizi, kök nedenler ortadan kaldırılarak çözülmelidir🔴ABD ve Avrupa, Asya-Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışıyor, bu durum endişe verici 🔴Ortadoğu'daki istikrarsız durumun sorumluluğu, iç işlerine karışan Batılı ülkelere ait 🔴Afganistan ve Pakistan normalleşmeden karşı çıkar, Rusya sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/litvanyadan-abdye-mesaj-kalici-amerikan-ussune-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1109321542.html
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haberler, vladimir putin, moskova, doğu timor, kuzey atlantik, nato, sergey lavrov
haberler, vladimir putin, moskova, doğu timor, kuzey atlantik, nato, sergey lavrov

Lavrov: NATO'nun Rusya'yla savaş hazırlıklarını duyuyoruz ve teyakkuzdayız

14:36 06.10.2026
© Sputnik / POOLSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Sputnik / POOL
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Moskova yönetimi Batılı komşularından gelebilecek her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergilerken Lavrov, olası savaş planlarını duyduklarını ve teyakkuzda olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaş hazırlıklarına yönelik açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Doğu Timor Dışişleri Bakanı Benditu Freitas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Kuzey Atlantik İttifakı'nın savaş söylemlerini duyduklarını ifade etti.
Lavrov, "Biz duyuyoruz, ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.

'Öncelikli hedef güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak'

Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ana odağının Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

"Asıl mesele, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat çerçevesinde belirlediği görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilenmektir" diyen Lavrov, Batılı komşulardan Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin kesinlikle engelleneceğini kaydetti.

'Ortadoğu'daki durumun sorumlusu Batılı ülkeler'

📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamalar:

🔴Ukrayna krizi, kök nedenler ortadan kaldırılarak çözülmelidir

🔴ABD ve Avrupa, Asya-Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışıyor, bu durum endişe verici

🔴Ortadoğu'daki istikrarsız durumun sorumluluğu, iç işlerine karışan Batılı ülkelere ait

🔴Afganistan ve Pakistan normalleşmeden karşı çıkar, Rusya sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor
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