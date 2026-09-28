https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/yesim-salkim-fon-sorusturmasina-adi-karisan-mustafa-sandalin-esi-melis-sutsurup-sandal-hakkinda-1109089209.html

Yeşim Salkım, fon soruşturmasına adı karışan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında konuştu

Yeşim Salkım, fon soruşturmasına adı karışan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında konuştu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, fon soruşturmasında mal varlığına tedbir kararı verilen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında iddialarda bulundu... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T11:32+0300

2026-09-28T11:32+0300

2026-09-28T11:32+0300

türki̇ye

mustafa sandal

yeşim salkım

dolandırıcılık

melis sütşurup sandal

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Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın mal varlığına tedbir getirilip 11.5 milyar TL'lik çıkış iddiasının ardından ünlü şarkıcı Yeşim Salkım bazı iddialarda bulundu. Salkım, "Sen, annen, baban, Cihan SütŞurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert... 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?" ifadelerini kullandı. Mustafa Sandal yüzüme bakmıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'a malvarlığına tedbir uygulandı. Melis Sandal adına, toplam 11 milyar 515 milyon 633 bin 569 TL çıkış ve 2 milyar 119 milyon 693 bin 938 TL toplam kâr kaydı olduğu tespit edildi.Çıkan haberlerin ardından sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da bazı iddialarda bulundu. Salkım, Bodrum'daki evinin barter yöntemiyle Sütsurup'un babası tarafından elinden alındığını öne sürerek şunları yazdı: "Sen, annen, baban, Cihan SütŞurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert... 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede? Benim en eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş, şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta rahmetli Erol Köse'yi düğüne çağırıp beni neden çağırmadığınızın da sebebi belli oldu. 2009 yılından beri bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum. Umarım yakalanır ve hak ettiğiniz cezayı alırsınız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mustafa-sandalin-esinin-mal-varliklari-donduruldu-1109076244.html

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mustafa sandal, yeşim salkım, dolandırıcılık, melis sütşurup sandal