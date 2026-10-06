https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-davasinda-aleyna-kalaycioglunun-tahliyesi-talep-edildi-1109334534.html

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesi talep edildi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliyesi talep edildi

Sputnik Türkiye

Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “Suçu... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T16:30+0300

2026-10-06T16:30+0300

2026-10-06T16:30+0300

türki̇ye

bilal kadayıfçıoğlu

alaattin kadayıfçıoğlu

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Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.Sanık Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “Suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ve tahliye talebinde bulunuldu.Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladıAnadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın üçüncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.Mütalaada diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın, tutuklu kaldıkları süre nazara alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi istendi.Savcı ayrıca sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet istenmiştiHazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “Kasten öldürme”, Aleyna Kalaycıoğlu ile Zuhal Kalaycıoğlu’nun ise “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istenmişti.Savcının esas hakkındaki mütalaasında ise Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “Suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ve tahliye talep edildi.Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybettiOlay, 19 Mart’ta Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşerek ikilinin barışması için aracı oldu. Daha sonra Kundakçı ve Canbay konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı.Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.7 kişi tutuklanmıştıOlayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi.Davanın geldiği aşamada savcılık, Aleyna Kalaycıoğlu’nun tahliyesini, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-gurlek-acikladi-suresiz-nafaka-meclise-geliyor-1109331505.html

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bilal kadayıfçıoğlu, alaattin kadayıfçıoğlu