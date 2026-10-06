https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kremlinden-litvanyanin-nukleer-silah-adimina-tepki-guvenligimizi-saglamak-icin-tum-tedbirleri-1109324064.html

Kremlin’den Litvanya’nın nükleer silah adımına tepki: ‘Güvenliğimizi sağlamak için tüm tedbirleri alacağız’

Kremlin’den Litvanya’nın nükleer silah adımına tepki: ‘Güvenliğimizi sağlamak için tüm tedbirleri alacağız’

Sputnik Türkiye

Kremlin, Litvanya'nın ülke topraklarında nükleer silah bulundurma yasağını kaldırma planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendi güvenliğini garanti... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T13:21+0300

2026-10-06T13:21+0300

2026-10-06T13:22+0300

dünya

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dmitriy peskov

litvanya

nükleer silah

kitle i̇mha silahları

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Litvanya Parlamentosu Başkanı Juozas Olekas'ın, hükümetin 2027 başında anayasadan kitle imha silahlarının ülke topraklarında konuşlandırılmasını engelleyen maddeyi çıkarmayı hedeflediğine dair açıklamalarını değerlendiren Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağını belirtti.Peskov, "Şüphesiz ki Rusya, kendi güvenliğini eksiksiz şekilde garanti altına almak için gerekli tüm tedbirleri almak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.Rusya’ya komşu ülkelerin topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasının Avrupa’daki istikrara katkı sağlamayacağını vurgulayan Rus yetkili, gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamalarda bulundu:Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir dizi uluslararası telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ve her yıl düzenlenen geleneksel yıl sonu ‘Direkt Hat’ programı ile büyük basın toplantısının bu yıl da birleştirilerek tek bir etkinlik çatısı altında yapılacağını aktardı.

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, litvanya, nükleer silah, kitle i̇mha silahları, almanya, abd, donald trump, vladimir putin