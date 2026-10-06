https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kremlinden-litvanyanin-nukleer-silah-adimina-tepki-guvenligimizi-saglamak-icin-tum-tedbirleri-1109324064.html
Kremlin’den Litvanya’nın nükleer silah adımına tepki: ‘Güvenliğimizi sağlamak için tüm tedbirleri alacağız’
Kremlin’den Litvanya’nın nükleer silah adımına tepki: ‘Güvenliğimizi sağlamak için tüm tedbirleri alacağız’
Sputnik Türkiye
Kremlin, Litvanya'nın ülke topraklarında nükleer silah bulundurma yasağını kaldırma planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendi güvenliğini garanti... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T13:21+0300
2026-10-06T13:21+0300
2026-10-06T13:22+0300
dünya
rusya
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dmitriy peskov
litvanya
nükleer silah
kitle i̇mha silahları
almanya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Litvanya Parlamentosu Başkanı Juozas Olekas'ın, hükümetin 2027 başında anayasadan kitle imha silahlarının ülke topraklarında konuşlandırılmasını engelleyen maddeyi çıkarmayı hedeflediğine dair açıklamalarını değerlendiren Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağını belirtti.Peskov, "Şüphesiz ki Rusya, kendi güvenliğini eksiksiz şekilde garanti altına almak için gerekli tüm tedbirleri almak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.Rusya’ya komşu ülkelerin topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasının Avrupa’daki istikrara katkı sağlamayacağını vurgulayan Rus yetkili, gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamalarda bulundu:Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir dizi uluslararası telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ve her yıl düzenlenen geleneksel yıl sonu ‘Direkt Hat’ programı ile büyük basın toplantısının bu yıl da birleştirilerek tek bir etkinlik çatısı altında yapılacağını aktardı.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, litvanya, nükleer silah, kitle i̇mha silahları, almanya, abd, donald trump, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, litvanya, nükleer silah, kitle i̇mha silahları, almanya, abd, donald trump, vladimir putin
Kremlin’den Litvanya’nın nükleer silah adımına tepki: ‘Güvenliğimizi sağlamak için tüm tedbirleri alacağız’
13:21 06.10.2026 (güncellendi: 13:22 06.10.2026)
Kremlin, Litvanya'nın ülke topraklarında nükleer silah bulundurma yasağını kaldırma planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendi güvenliğini garanti altına almak adına gerekli tüm önlemleri almaya mecbur kalacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Litvanya Parlamentosu Başkanı Juozas Olekas'ın, hükümetin 2027 başında anayasadan kitle imha silahlarının ülke topraklarında konuşlandırılmasını engelleyen maddeyi çıkarmayı hedeflediğine dair açıklamalarını değerlendiren Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağını belirtti.
Peskov, "Şüphesiz ki Rusya, kendi güvenliğini eksiksiz şekilde garanti altına almak için gerekli tüm tedbirleri almak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.
Rusya’ya komşu ülkelerin topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasının Avrupa’daki istikrara katkı sağlamayacağını vurgulayan Rus yetkili, gazetecilerin soruları üzerine şu açıklamalarda bulundu:
Almanya'nın ‘örtülü savaş’ iddiaları:
Almanya’nın Rusya'ya yönelik, 'örtülü savaş' yürüttüğü yönündeki suçlamanın tamamen asılsız olduğunu ve somut dayanağı bulunmadığını söyleyen Peskov, “Berlin yönetimi, kendi askeri harcamalarını ve siyasallaşan militer adımlarını meşrulaştırmak adına Rusya'yı yapay bir 'soyut düşman' olarak kurguluyor
" dedi.
ABD ile yardımlaşma mesajı:
ABD Başkanı Donald Trump'ın İrkutsk bölgesindeki salgın durumuna ilişkin yardım teklifine de değinen Peskov, "Karşılıklı yardım teklifinde bulunulması her zaman olumlu bir yaklaşım
" değerlendirmesini yaptı.
Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir dizi uluslararası telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ve her yıl düzenlenen geleneksel yıl sonu ‘Direkt Hat’ programı ile büyük basın toplantısının bu yıl da birleştirilerek tek bir etkinlik çatısı altında yapılacağını aktardı.