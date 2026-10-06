https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kremlin-putin-dogum-gununde-yabanci-liderlerle-gorusmeler-gerceklestirecek-1109339165.html

Kremlin: Putin, doğum gününde yabancı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek

Kremlin: Putin, doğum gününde yabancı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Ekim’deki doğum gününde yabancı liderlerle bir dizi telefon görüşmesi... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T19:25+0300

2026-10-06T19:25+0300

2026-10-06T19:25+0300

dünya

yuriy uşakov

kremlin

vladimir putin

çin devlet başkanı şi cinping

i̇ran

mesud pezeşkiyan

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaklaşan diplomasi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.Putin’in 7 Ekim’deki doğum gününde yabancı ülke liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yapacağını belirten Uşakov, aralarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de bulunduğu çok sayıda liderin Putin'e yazılı kutlama mesajı gönderdiğini söyledi.Uşakov, Putin’in 9 Ekim’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmede Orta Doğu’daki kritik durumun yanı sıra ikili iş birliği konularının ele alınacağını kaydetti.Putin ile Şi’nin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Uşakov, zirvede Putin, Trump ve Şi arasında olası üçlü bir görüşme düzenlenmesine yönelik henüz somut bir hazırlık yapılmadığını ifade etti.Uşakov, Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) üye dokuz ülkenin liderinin zirveye katılımını teyit ettiğini, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın da toplantıda yer alacağını belirtti.Putin’in, liderlerden talep gelmesi halinde BDT Devlet Başkanları Toplantısı’nda Ukrayna’daki çatışmanın mevcut seyri hakkında bilgi verebileceğini aktaran Uşakov, Rus liderin ziyareti sırasında Hazar Ekoloji Zirvesi’ne de katılacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/apec-buyuk-guc-diplomasisinin-kapisini-aralayacak-putin-yeni-bir-alan-cizdi-1109331300.html

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Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, mesud pezeşkiyan, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), bağımsız devletler topluluğu (bdt)