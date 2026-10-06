https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kremlin-putin-dogum-gununde-yabanci-liderlerle-gorusmeler-gerceklestirecek-1109339165.html
Kremlin: Putin, doğum gününde yabancı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek
Kremlin: Putin, doğum gününde yabancı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Ekim’deki doğum gününde yabancı liderlerle bir dizi telefon görüşmesi... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T19:25+0300
2026-10-06T19:25+0300
2026-10-06T19:25+0300
dünya
yuriy uşakov
kremlin
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
i̇ran
mesud pezeşkiyan
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108936010_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_23de5e6175930d85c764540f3ae5ff60.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaklaşan diplomasi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.Putin’in 7 Ekim’deki doğum gününde yabancı ülke liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yapacağını belirten Uşakov, aralarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de bulunduğu çok sayıda liderin Putin'e yazılı kutlama mesajı gönderdiğini söyledi.Uşakov, Putin’in 9 Ekim’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmede Orta Doğu’daki kritik durumun yanı sıra ikili iş birliği konularının ele alınacağını kaydetti.Putin ile Şi’nin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Uşakov, zirvede Putin, Trump ve Şi arasında olası üçlü bir görüşme düzenlenmesine yönelik henüz somut bir hazırlık yapılmadığını ifade etti.Uşakov, Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) üye dokuz ülkenin liderinin zirveye katılımını teyit ettiğini, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın da toplantıda yer alacağını belirtti.Putin’in, liderlerden talep gelmesi halinde BDT Devlet Başkanları Toplantısı’nda Ukrayna’daki çatışmanın mevcut seyri hakkında bilgi verebileceğini aktaran Uşakov, Rus liderin ziyareti sırasında Hazar Ekoloji Zirvesi’ne de katılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/apec-buyuk-guc-diplomasisinin-kapisini-aralayacak-putin-yeni-bir-alan-cizdi-1109331300.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108936010_598:0:3329:2048_1920x0_80_0_0_feccf743ce1108ce00afd8961241000b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, mesud pezeşkiyan, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), bağımsız devletler topluluğu (bdt)
yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, mesud pezeşkiyan, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), bağımsız devletler topluluğu (bdt)
Kremlin: Putin, doğum gününde yabancı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Ekim’deki doğum gününde yabancı liderlerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Uşakov ayrıca Putin’in 9 Ekim’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaklaşan diplomasi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin’in 7 Ekim’deki doğum gününde yabancı ülke liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yapacağını belirten Uşakov, aralarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de bulunduğu çok sayıda liderin Putin'e yazılı kutlama mesajı gönderdiğini söyledi.
Uşakov, Putin’in 9 Ekim’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmede Orta Doğu’daki kritik durumun yanı sıra ikili iş birliği konularının ele alınacağını kaydetti.
Putin ile Şi’nin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Uşakov, zirvede Putin, Trump ve Şi arasında olası üçlü bir görüşme düzenlenmesine yönelik henüz somut bir hazırlık yapılmadığını ifade etti.
Uşakov, Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) üye dokuz ülkenin liderinin zirveye katılımını teyit ettiğini, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın da toplantıda yer alacağını belirtti.
Putin’in, liderlerden talep gelmesi halinde BDT Devlet Başkanları Toplantısı’nda Ukrayna’daki çatışmanın mevcut seyri hakkında bilgi verebileceğini aktaran Uşakov, Rus liderin ziyareti sırasında Hazar Ekoloji Zirvesi’ne de katılacağını söyledi.