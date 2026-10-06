“APEC büyük güç diplomasisinin kapısını aralayacak, Putin yeni bir alan çizdi”

“Küresel sistemde en zorlu dönemlerden birini yaşıyoruz. Her yüz yılda bir büyük güç değişir. Şi Cinping’in Trump ile görüşmesinde dikkat çektiği noktalardan biri de Tukidides Tuzağı idi. Sistem bu yükü yeniden hissediyor. Büyük güçlerin mücadelesi içinde dondurulmuş çatışma alanları çok hızlı şekilde çözünmeye başladı. Trump turnusol kağıdı etkisi yarattı ve bütün sorunlar yeniden ortaya çıkmaya başladı. Her biri aslında dondurlmuş çatışma alanıydı. 90’lar ve 2000’ler biraz daha tek merkezli ilerlediği için sorunlar çok görünmüyordu. Ancak şu an uluslararası sistemde merkezler değişti. ABD-Çin görüşmelerinde ticari açıdan biraz daha iyi başlıklar bekliyordum ancak dondurulmuş bir rekabet alanı yeniden ortaya çıktı. Çok daha büyük başlıkların ele alınacağını düşünüyordum. Çin-Amerika rekabetinde nadir toprak elementleri ve kritik madenlerin farklı bir başlıkla okunması gerekiyor. Çin ‘Kritik madenlerin ticaretini durduracağım’ derse teknoloji alanındaki pek çok sektör darbe alır. Sadece savunma sanayi zarar görmez. Enerji güvenliğinden uzaya gönderilen uydulara kadar Çin’in kritik madenler konusunda stratejik kaldıraç rolünde olduğunu çok net görüyoruz. Trump koltuğa oturduğu an iki şey başlattı. ‘Yer altı kaynaklarını ve onların geçtiği güzergahları kontrol et’ düsturuyla hareket ediyor. Bir jeosömürgecilik başlattı. Şu an Amerika başta olmak üzere eski sömürgecilik reflekslerini uygulamıyor. Trump yeni bir bakış açısı getirdi. Grönland ile ilgili bir paylaşım daha yaptı örneğin. Madeni çıkartmak ya da bunu sisteme dahil etmek değil bunun geçiş alanını da kontrol etmek son derece önemli. ABD bu yüzden hem Hürmüz’de hem Babülmendep’te hem Grönland’da hem de Meksika Körfezi’nde alan oluşturmaya çalışıyor. Artık kırılmalar çok net görülüyor. Bunu Çin’in kritik madenler konusundaki ağırlığını sınırlandırmak için yapıyor. Yapay zeka vazgeçilmez alanlardan biri. ABD-Çin rekabetinde de en stratejik cephelerden biri. Askeri ve ekonomik güç, küresel standartların belirlenmesi konusundaki yetkinlik yapay zekaya bağlanmaya başladı. Yapay zeka üzerine yeni bir diyalog konusu açmak üzerine mi uzlaşacaklar yoksa Trump’ın deyimiyle ‘Süper zeka’ üzerindeki çatışmalar devam mı edecek? Yapay zekanın kapasitesini artırması konusunda ABD’nin alt birimlere de ulaşması gerekiyor. Bu yüzden Çin ile devam eden ilişkileri farklı bağlamlarda yorumlamalılar. ABD, savunma sanayi alanında en dikkat çeken aktör. Bu iki başlık da birbirini besliyor. Yapay zeka şirketlerinin açıklamaları, artık durdurulamayacağı yönündeki başlıklar...Yapay zeka stratejik caydırıcılığın bir parçası haline geldi. Bu kadar kritik veri akışının olduğu bir dönemde bu doğrudan ulusal güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Aktörler üstünlük arayışından ziyade ortak noktalarda çalışabilecekleri bağlamlara yoğunlaşabilirler. Tarife ve ticaret savaşlarının devam ettiği bir dönemde 20’nci yüzyılın büyük güç mantığıyla hareket edilemeyecek arka planlar oluştu. Bunu yorumlamak ve anlamak zaman alıyor. Şi Cinping’in duruşu daha sakin bir şekilde karşımıza çıktı. Trump ise heyecanlıydı. Üçüncü kez bir araya geldiler ve bu son derece önemli. Ucu açık o kadar çok başlık var ki taraflar da sıkça bir araya geliyor.”