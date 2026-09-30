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Artvin'deki cinayet 30 yıl sonra çözüldü: Zanlı mağarada bulundu
Artvin'deki cinayet 30 yıl sonra çözüldü: Zanlı mağarada bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğünün Jandarma Suç Araştırma Timi... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından, Artvin'de yaklaşık 30 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığı bilgisini veren Çiftçi, "JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi." ifadelerini kullandı.Nasıl ortaya çıktı?Çiftçi, Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğunun, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığının ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığının belirlendiğini aktardı.Yapılan görüşmelerde Bilgin'in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/elazigda-yasli-cift-cinayetinde-x-ray-ayrintisi-gasp-edilen-ziynet-esyalariyla-tespit-edildi-1108802973.html
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mustafa çiftçi, artvin, cinayet

Artvin'deki cinayet 30 yıl sonra çözüldü: Zanlı mağarada bulundu

10:23 30.09.2026 (güncellendi: 11:04 30.09.2026)
Artvin'deki cinayet 30 yıl sonra çözüldü: Zanlı mağarada bulundu
Artvin'deki cinayet 30 yıl sonra çözüldü: Zanlı mağarada bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğünün Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi.
Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından, Artvin'de yaklaşık 30 yıl önce işlenen cinayetin aydınlatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığı bilgisini veren Çiftçi, "JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi." ifadelerini kullandı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Nasıl ortaya çıktı?

Çiftçi, Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğunun, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığının ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığının belirlendiğini aktardı.
Yapılan görüşmelerde Bilgin'in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz Z.B'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz düzenlenen operasyonla Z.B'yi yakaladı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum."
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