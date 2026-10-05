https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kongoda-ebola-salgini-yayilmaya-devam-ediyor-vaka-sayisi-8-bin-544e-cikti-1109301918.html
Kongo'da Ebola salgını yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 8 bin 544'e çıktı
Kongo'da Ebola salgını yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 8 bin 544'e çıktı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 544'e, can kaybı 4 bin 114'e yükseldi. Salgındaki ölüm... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T15:51+0300
2026-10-05T15:51+0300
2026-10-05T15:51+0300
sağlik
afrika
demokratik kongo cumhuriyeti
ebola
can kaybı
salgın
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 544'e yükseldi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim ve Medya Bakanlığı, Ebola salgınına ilişkin güncel verileri yayımladı.Buna göre, salgında 8 bin 544 doğrulanmış vaka kaydedilirken 4 bin 114 kişi hayatını kaybetti.Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 230 kişi iyileşti. Son 24 saatte ise 17 kişinin iyileştiği bildirildi.Salgındaki ölüm oranı yüzde 48.2 olarak güncellenirken hastalıkla mücadele çalışmaları, Ebola'nın görüldüğü 7 eyaletin 64 bölgesinde devam ediyor.Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında ortaya çıkan 'Bundibugyo' Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yuruyusle-bagirsaklarin-iliskisi-20-dakikada-bagirsak-hareketleri-2-katina-cikiyor-1109299705.html
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afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola, can kaybı, salgın
afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola, can kaybı, salgın
Kongo'da Ebola salgını yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 8 bin 544'e çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 544'e, can kaybı 4 bin 114'e yükseldi. Salgındaki ölüm oranı yüzde 48.2 olarak açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 544'e yükseldi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim ve Medya Bakanlığı, Ebola salgınına ilişkin güncel verileri yayımladı.
Buna göre, salgında 8 bin 544 doğrulanmış vaka kaydedilirken 4 bin 114 kişi hayatını kaybetti.
Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 230 kişi iyileşti. Son 24 saatte ise 17 kişinin iyileştiği bildirildi.
Salgındaki ölüm oranı yüzde 48.2 olarak güncellenirken hastalıkla mücadele çalışmaları, Ebola'nın görüldüğü 7 eyaletin 64 bölgesinde devam ediyor.
Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında ortaya çıkan 'Bundibugyo' Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.