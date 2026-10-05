https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kongoda-ebola-salgini-yayilmaya-devam-ediyor-vaka-sayisi-8-bin-544e-cikti-1109301918.html

Kongo'da Ebola salgını yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 8 bin 544'e çıktı

Kongo'da Ebola salgını yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 8 bin 544'e çıktı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 544'e, can kaybı 4 bin 114'e yükseldi. Salgındaki ölüm... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T15:51+0300

2026-10-05T15:51+0300

2026-10-05T15:51+0300

sağlik

afrika

demokratik kongo cumhuriyeti

ebola

can kaybı

salgın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108695756_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_1409c7465d9f730bf2de498a9888eb12.jpg

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 544'e yükseldi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim ve Medya Bakanlığı, Ebola salgınına ilişkin güncel verileri yayımladı.Buna göre, salgında 8 bin 544 doğrulanmış vaka kaydedilirken 4 bin 114 kişi hayatını kaybetti.Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 230 kişi iyileşti. Son 24 saatte ise 17 kişinin iyileştiği bildirildi.Salgındaki ölüm oranı yüzde 48.2 olarak güncellenirken hastalıkla mücadele çalışmaları, Ebola'nın görüldüğü 7 eyaletin 64 bölgesinde devam ediyor.Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında ortaya çıkan 'Bundibugyo' Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yuruyusle-bagirsaklarin-iliskisi-20-dakikada-bagirsak-hareketleri-2-katina-cikiyor-1109299705.html

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola, can kaybı, salgın