https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/eyupsultan-belediye-baskani-mithat-bulent-ozmen-dahil-13-kisi-tutuklandi-1109312978.html

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Dört şüpheli... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T06:57+0300

2026-10-06T06:57+0300

2026-10-06T06:57+0300

poli̇ti̇ka

mithat bülent özmen

eyüpsultan belediyesi

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 17 şüpheliden, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.Hakimlik, diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.Mithat Bülent Özmen hangi suçlamalarla tutuklandı?Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, hakimlik tarafından "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamaları kapsamında tutuklandı.Özmen ile birlikte tutuklanan diğer 12 şüpheli hakkında ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlaması yöneltildi.Söz konusu suçlamalar soruşturma kapsamında yöneltilen isnatlar olup, şüpheliler hakkındaki yargı süreci devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesi soruşturması nasıl başladı?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında işlem başlatılmıştı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin tamamı yakalanmıştı.28 şüpheliden 17'si hakimliğe sevk edildiSağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilen 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından 11 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlikteki işlemlerin ardından 13 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Böylece Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 13'ü tutuklanmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fidan-mekke-savunma-ittifakinin-kurumsallasmasinda-sona-gelindi-1109312461.html

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mithat bülent özmen, eyüpsultan belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, ankara