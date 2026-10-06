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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/husiler-suudi-arabistan-hava-sahasini-askeri-operasyon-bolgesi-ilan-etti-1109311274.html
Husiler, Suudi Arabistan hava sahasını askeri operasyon bölgesi ilan etti
Husiler, Suudi Arabistan hava sahasını askeri operasyon bölgesi ilan etti
Sputnik Türkiye
Yemen’in kuzeyini kontrol eden Ensarullah Hareketi, Mekke ve Medine üzerindeki hava sahaları hariç Suudi Arabistan semalarını askeri operasyon bölgesi ilan... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T00:11+0300
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suudi arabistan
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Yemen’deki Şii siyasi ve askeri hareket Ensarullah (Husiler), Suudi Arabistan hava sahasını askeri operasyon bölgesi ilan etti.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Al Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası hava yolu şirketlerini uçuşlara devam etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Mekke ve Medine’nin kutsal hava sahaları hariç Suudi Arabistan semaları operasyon bölgemizdir” ifadelerini kullandı.Seri, bu açıklamanın ardından yapılan uyarıyı dikkate almayarak Suudi Arabistan hava sahasını kullanmayı sürdüren şirketlerin karşılaşabileceği sonuçlardan Husilerin sorumlu olmayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-savunma-ittifaki-sonrasi-ortak-aciklama-mekke-ve-medineyi-hedef-alan-saldirilar-en-guclu-1109309123.html
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husiler, ensarullah, yemen, suudi arabistan, mekke, ortadoğu, al masirah
husiler, ensarullah, yemen, suudi arabistan, mekke, ortadoğu, al masirah

Husiler, Suudi Arabistan hava sahasını askeri operasyon bölgesi ilan etti

00:11 06.10.2026
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemen’in kuzeyini kontrol eden Ensarullah Hareketi, Mekke ve Medine üzerindeki hava sahaları hariç Suudi Arabistan semalarını askeri operasyon bölgesi ilan ederek uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşları durdurma çağrısı yaptı.
Yemen’deki Şii siyasi ve askeri hareket Ensarullah (Husiler), Suudi Arabistan hava sahasını askeri operasyon bölgesi ilan etti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Al Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası hava yolu şirketlerini uçuşlara devam etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Mekke ve Medine’nin kutsal hava sahaları hariç Suudi Arabistan semaları operasyon bölgemizdir” ifadelerini kullandı.
Seri, bu açıklamanın ardından yapılan uyarıyı dikkate almayarak Suudi Arabistan hava sahasını kullanmayı sürdüren şirketlerin karşılaşabileceği sonuçlardan Husilerin sorumlu olmayacağını belirtti.
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