https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-savunma-ittifaki-sonrasi-ortak-aciklama-mekke-ve-medineyi-hedef-alan-saldirilar-en-guclu-1109309123.html

Mekke Savunma İttifakı toplantısı sonrası ortak açıklama: Saldırılar 'en güçlü şekilde' kınandı

Mekke Savunma İttifakı toplantısı sonrası ortak açıklama: Saldırılar 'en güçlü şekilde' kınandı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı toplantısı sonrası yapılan ortak açıklamada kolektif savunma taahhütlerinin hayata... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T21:27+0300

2026-10-05T21:27+0300

2026-10-05T22:07+0300

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nın ardından ortak bir bildiri yayımladı.Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen güvenlik krizleri nedeniyle olağanüstü toplanan komiteye, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Yayımlanan ortak açıklamaya göre üç ülke, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmelerini ve tehditlerini ele aldı. Toplantıda, her bir tarafın güvenliğinin kolektif güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler Suudi Arabistan'a sağlanacakAçıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin ivedilikle uygulanmaya konulacağı belirtildi. Bu kapsamda ülkelerin ulusal mevzuatlarına uygun olarak; üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Bu adımla tehditlere karşı hazırlık durumunun, askeri entegrasyonun ve kolektif kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.Saldırılara karşı ortak kınamaToplantıda, Mekke ve Medine’nin hedef alınması teşebbüsleri ile Suudi Arabistan'daki şehirlere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırılar en sert şekilde kınandı. Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'nin toprak bütünlüğünü korurken sergilediği profesyonelliği takdir ettiğini bildirdi.Genel Sekreter atandıMekke Savunma İttifakı'nın kolektif savunmaya yönelik güçlü bir taahhüdü yansıttığı belirtilen toplantıda, organizasyon yapısına dair bir atama da gerçekleştirildi. Komite, Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood'u üç yıl süreyle ittifakın Genel Sekreteri olarak atadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/bakan-fidan-ve-guler-riyadda-mekke-ortak-savunma-anlasmasinin-komite-toplantisi-yapildi-1109308030.html

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