https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/avrupanin-askeri-harcamalari-son-5-yilda-iki-katina-cikti-1109326150.html

Avrupa’nın askeri harcamaları son 5 yılda iki katına çıktı

Avrupa’nın askeri harcamaları son 5 yılda iki katına çıktı

Sputnik Türkiye

Avrupa ülkelerinin toplam savunma harcamalarının 2026 yılında yüzde 15 artarak 574 milyar euroya ulaşacağı ve son 5 yıldaki nominal artışın yüzde 103’ü bulduğu... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T13:54+0300

2026-10-06T13:54+0300

2026-10-06T13:59+0300

savunma

avrupa

polonya

almanya

abd

nato

stockholm uluslararası barış araştırmaları enstitüsü

sipri

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Avrupa genelinde savunma bütçelerindeki artış ivme kazanarak devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve NATO verilerine dayandırılan habere göre, Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları 2021 yılındaki 283 milyar euro seviyesinden 2026 itibarıyla 574 milyar euroya yükseldi.Böylece söz konusu harcamalar, son 5 yıllık süreçte nominal olarak iki katından fazla (yüzde 103) artış gösterdi.GSYH içindeki payı yüzde 2.55’e yükseldiDoğrudan savunma giderlerini kapsayan verilere göre, Avrupa’daki askeri harcamaların gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2021’deki yüzde 1.64 seviyesinden 2026’da yüzde 2.55’e ulaştı. NATO üyesi ülkelerin ayrıca askeri altyapı, güvenlik ve ilgili yatırımlar için GSYH’lerinin yüzde 1.4’lük kısmını daha kaynak olarak ayırdığı belirtildi.NATO müttefiklerinin 2025 yılındaki zirvede vardığı mutabakat uyarınca, 2035 yılına kadar yıllık savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılması hedefleniyor. Bu oranın yüzde 3.5’inin temel askeri ihtiyaçlara, yüzde 1.5’inin de kritik altyapı koruması, siber güvenlik, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve sivil savunma hazırlığı gibi bağlantılı yatırımlara tahsis edilmesi öngörülüyor.Baltık ülkeleri ve Polonya başta yer alıyorBelirlenen yüzde 5’lik hedef orana şimdiden ulaşan ülkeler Polonya, Yunanistan, Danimarka ve Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya) oldu.2021–2026 döneminde askeri harcamalarını en hızlı artıran ülkeler arasında Polonya bütçesini 3.5 katına, Estonya 3.6 katına ve Litvanya 4.3 katına çıkardı.Almanya harcama miktarında liderliğini koruyorMutlak harcama büyüklüğünde Almanya üst üste ikinci yılda da Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Almanya’nın askeri harcamaları 2021’deki 48 milyar euro seviyesinden 2,6 kat artışla 2026 yılında 125 milyar euroya yükseldi.Almanya'yı sırasıyla şu ülkeler takip etti:ABD ile harcama artış farkı dikkat çektiSon 5 yıllık dönemde Avrupa genelinde askeri harcamalar toplamda 291 milyar euro artarken, aynı dönemde ABD’deki harcama artışı yüzde 28 (199 milyar euro) düzeyinde kaldı.Öte yandan, yıllık cirosu 1 milyar euronun üzerinde olan dev Avrupa savunma sanayisi şirketlerinin toplam geliri 2021–2026 yılları arasında 104 milyar eurodan 166 milyar euroya çıktı. ABD’li savunma şirketlerinin geliri de 311 milyar eurodan 427 milyar euroya yükseldi. Böylece toplam askeri harcama artışında Avrupa öne çıkarken, şirket gelirleri artışında ABD ilk sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kremlinden-litvanyanin-nukleer-silah-adimina-tepki-guvenligimizi-saglamak-icin-tum-tedbirleri-1109324064.html

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