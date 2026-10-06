Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fidan-mekke-savunma-ittifakinin-kurumsallasmasinda-sona-gelindi-1109312461.html
Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi
Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Yemen... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T02:32+0300
2026-10-06T02:32+0300
dünya
hakan fidan
yemen
suudi arabistan
riyad
mekke ortak savunma anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109312304_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d0e88d558a284e338f38c89a7122447c.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Mekke Anlaşması için kurumsallaşma çalışmalarıFidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına ilişkin bir toplantının daha önce gündemde olduğunu ancak Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle toplantının olağanüstü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Fidan, sekretaryanın yapısı ile yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de görüşüldüToplantının gündeminde Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorun da yer aldı. Fidan, iki ülke arasındaki problemin barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirtti:Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ortaya koyduğu iradeye de dikkati çeken Fidan, bu yaklaşım doğrultusunda bazı kararlar aldıklarını aktardı.Askeri ve teknik başlıklar masaya yatırıldıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da toplantıda askeri, operasyonel ve teknik konularda değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Fidan, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.Fidan, toplantıda hem Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması kapsamında atılabilecek adımların hem de mevcut sorun alanına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirildiğini söyledi.Toplantının genel çerçevesine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, askeri, teknik ve kurumsal açıdan atılabilecek adımların yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan arasındaki mevcut durumun nasıl ele alınabileceğinin de görüşüldüğünü belirterek, toplantının verimli geçtiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-savunma-ittifaki-sonrasi-ortak-aciklama-mekke-ve-medineyi-hedef-alan-saldirilar-en-guclu-1109309123.html
yemen
suudi arabistan
riyad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109312304_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_65d80bab941687e8f095048ffb763391.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, yemen, suudi arabistan, riyad, mekke ortak savunma anlaşması
hakan fidan, yemen, suudi arabistan, riyad, mekke ortak savunma anlaşması

Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi

02:32 06.10.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorunların çözümü için de barışçıl ve diyalog temelli seçeneklerin ele alındığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Mekke Anlaşması için kurumsallaşma çalışmaları

Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına ilişkin bir toplantının daha önce gündemde olduğunu ancak Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle toplantının olağanüstü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Fidan, sekretaryanın yapısı ile yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.

Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de görüşüldü

Toplantının gündeminde Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorun da yer aldı. Fidan, iki ülke arasındaki problemin barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirtti:
Yemen meselesinde Suudi Arabistan'a ne tür destekler verilebilir; sorunun barışçıl yolla çözülmesi için neler yapılabilir, bunları bütün boyutları ile görüştük.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ortaya koyduğu iradeye de dikkati çeken Fidan, bu yaklaşım doğrultusunda bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Askeri ve teknik başlıklar masaya yatırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da toplantıda askeri, operasyonel ve teknik konularda değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Fidan, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.
Fidan, toplantıda hem Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması kapsamında atılabilecek adımların hem de mevcut sorun alanına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirildiğini söyledi.
Toplantının genel çerçevesine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, askeri, teknik ve kurumsal açıdan atılabilecek adımların yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan arasındaki mevcut durumun nasıl ele alınabileceğinin de görüşüldüğünü belirterek, toplantının verimli geçtiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar, ''Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi''nin toplantısına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
DÜNYA
Mekke Savunma İttifakı toplantısı sonrası ortak açıklama: Saldırılar 'en güçlü şekilde' kınandı
Dün, 21:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала