https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fidan-mekke-savunma-ittifakinin-kurumsallasmasinda-sona-gelindi-1109312461.html
Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi
Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Yemen... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T02:32+0300
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2026-10-06T02:32+0300
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riyad
mekke ortak savunma anlaşması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Mekke Anlaşması için kurumsallaşma çalışmalarıFidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına ilişkin bir toplantının daha önce gündemde olduğunu ancak Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle toplantının olağanüstü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Fidan, sekretaryanın yapısı ile yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de görüşüldüToplantının gündeminde Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorun da yer aldı. Fidan, iki ülke arasındaki problemin barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirtti:Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ortaya koyduğu iradeye de dikkati çeken Fidan, bu yaklaşım doğrultusunda bazı kararlar aldıklarını aktardı.Askeri ve teknik başlıklar masaya yatırıldıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da toplantıda askeri, operasyonel ve teknik konularda değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Fidan, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.Fidan, toplantıda hem Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması kapsamında atılabilecek adımların hem de mevcut sorun alanına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirildiğini söyledi.Toplantının genel çerçevesine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, askeri, teknik ve kurumsal açıdan atılabilecek adımların yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan arasındaki mevcut durumun nasıl ele alınabileceğinin de görüşüldüğünü belirterek, toplantının verimli geçtiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-savunma-ittifaki-sonrasi-ortak-aciklama-mekke-ve-medineyi-hedef-alan-saldirilar-en-guclu-1109309123.html
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hakan fidan, yemen, suudi arabistan, riyad, mekke ortak savunma anlaşması
hakan fidan, yemen, suudi arabistan, riyad, mekke ortak savunma anlaşması
Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorunların çözümü için de barışçıl ve diyalog temelli seçeneklerin ele alındığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Mekke Anlaşması için kurumsallaşma çalışmaları
Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına ilişkin bir toplantının daha önce gündemde olduğunu ancak Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle toplantının olağanüstü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Fidan, sekretaryanın yapısı ile yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.
Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de görüşüldü
Toplantının gündeminde Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorun da yer aldı. Fidan, iki ülke arasındaki problemin barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirtti:
Yemen meselesinde Suudi Arabistan'a ne tür destekler verilebilir; sorunun barışçıl yolla çözülmesi için neler yapılabilir, bunları bütün boyutları ile görüştük.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ortaya koyduğu iradeye de dikkati çeken Fidan, bu yaklaşım doğrultusunda bazı kararlar aldıklarını aktardı.
Askeri ve teknik başlıklar masaya yatırıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da toplantıda askeri, operasyonel ve teknik konularda değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Fidan, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.
Fidan, toplantıda hem Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması kapsamında atılabilecek adımların hem de mevcut sorun alanına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirildiğini söyledi.
Toplantının genel çerçevesine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, askeri, teknik ve kurumsal açıdan atılabilecek adımların yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan arasındaki mevcut durumun nasıl ele alınabileceğinin de görüşüldüğünü belirterek, toplantının verimli geçtiğini vurguladı.