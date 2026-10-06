https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fidan-mekke-savunma-ittifakinin-kurumsallasmasinda-sona-gelindi-1109312461.html

Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi

Fidan: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasında sona gelindi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da gerçekleştirilen Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Yemen... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T02:32+0300

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2026-10-06T02:32+0300

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suudi arabistan

riyad

mekke ortak savunma anlaşması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Mekke Anlaşması için kurumsallaşma çalışmalarıFidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaştırılmasına ilişkin bir toplantının daha önce gündemde olduğunu ancak Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle toplantının olağanüstü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.Toplantıda anlaşmanın kurumsal yapısına ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını aktaran Fidan, sekretaryanın yapısı ile yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de görüşüldüToplantının gündeminde Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorun da yer aldı. Fidan, iki ülke arasındaki problemin barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için atılabilecek adımların ele alındığını belirtti:Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ortaya koyduğu iradeye de dikkati çeken Fidan, bu yaklaşım doğrultusunda bazı kararlar aldıklarını aktardı.Askeri ve teknik başlıklar masaya yatırıldıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da toplantıda askeri, operasyonel ve teknik konularda değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Fidan, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.Fidan, toplantıda hem Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması kapsamında atılabilecek adımların hem de mevcut sorun alanına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirildiğini söyledi.Toplantının genel çerçevesine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, askeri, teknik ve kurumsal açıdan atılabilecek adımların yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan arasındaki mevcut durumun nasıl ele alınabileceğinin de görüşüldüğünü belirterek, toplantının verimli geçtiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-savunma-ittifaki-sonrasi-ortak-aciklama-mekke-ve-medineyi-hedef-alan-saldirilar-en-guclu-1109309123.html

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